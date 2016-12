Ploaia roşie căzută peste Constanţa conţine metale grele

1

bomba toxica

o idee este sa controloze portul Constanta. Se descarca sute de mii de tone bauxita in mijlocul Constantei ( vezi Socep fosta dana de containere) Cum a primit autorizatie de la mediu? In porturile europene, terminalele de minereuri se afla in zonele cat mai departate de centru urban.. La noi e invers.Unde mai pui ca bauxita are aceea culoare rosiatica gasita pe masinile noastre . Ei cauta sursa in SAHARA si poate fi din Port Constanta Sa vina Mazare sef la Port ca sigur scoate aceste centre de poluare din mijlocul Constantei.