Plătim mai mult la gunoi! Polaris dă vina pe taxa de mediu

De la 1 ianuarie 2017, taxa de mediu pentru deșeuri crește la 80 de lei pe tonă, lucru ce atrage după sine și o majorare a tarifului pe care populația îl plătește la gunoi. Compania de salubrizare Polaris M Holding, care are contracte cu autoritățile locale din județ, inclusiv cu municipiul Constanța, a anunțat deja că majorează, de la 1 ianuarie, tariful serviciului la toate punctele de lucru.La Constanța, deocamdată, nu este clar dacă diferența va fi suportată de populație sau va fi subvenționată de Consiliul Local. În prezent, taxa de salubrizare este de trei lei de persoană, pe lună.„Achitarea taxei de mediu este o obligație legală, aplicată la nivel național tuturor cetățenilor, agenților economici și instituțiilor publice prin intermediul operatorilor de salubrizare. Procedura de aplicare a noii taxe este următoare: taxa de mediu va fi inclusă în tariful de salu-brizare, operatorul de salubrizare colectează taxa, plătește operatorul depozitului de deșeuri nepericuloase (taxa de depozitare plus taxa de mediu), pentru ca, în final, depozitarul să vireze integral taxa de mediu Administrației Fondului de Mediu. Introducerea taxei de mediu are drept consecință majorarea tarifului de salubrizare fără ca Polaris să obțină beneficii financiare în urma aplicării acestei taxe”, explică Adrian Picoiu, directorul general al Polaris M Holding.Potrivit acestuia, singura calitate pe care o deține Polaris în cadrul acestui demers este de simplu intermediar în încasarea unei taxe fiscale. Obiectivul final al aplicării taxei îl reprezintă virarea acesteia la Administrația Fondului de Mediu, prin intermediul căreia se reîntoarce, astfel, la Guvern, la inițiatorul taxei.