Plata contribuţiei pentru pensie din toate veniturile poate încuraja munca la negru

Plata contribuției pentru pensie din toate veniturile poate încuraja munca la negru

Persoanele fizice vor plăti contribuția de asigurări sociale de 9,5% la venitul brut obținut într-o lună, reprezentând salarii, venituri din profesii libere, drepturi de autor, venituri din agricultură, prestări servicii, odată cu intrarea în vigoare a Legii pensiilor votată, joi, în Parlament. Conform noilor reglementări, persoanele fizice vor plăti contribuția de pensii și la alte venituri obținute într-o lună din alte surse, și nu numai din salarii. Astfel, Guvernul a găsit această finanțare pentru majorarea pensiilor de la 1 septembrie 2007 și 1 ianuarie 2008, după ce au refuzat variantele propuse de inițiatorii legii, care propuneau colectarea unor sume de la Fondul Proprietatea, Loteria Română, Imprimeria Națio-nală sau companiile petroliere. Ce părere au constănțenii despre această măsură am aflat, ieri, în urma unui sondaj efectuat în municipiu. Mirela Georgescu, 32 de ani: „Am două locuri de muncă ca să pot câștiga mai mult, așa că o să plătesc de două ori această contribuție, deși nu mi se pare normal. O să plătesc, ce să fac ? Statul știe numai să ia, nu să și dea." Adrian Lupan, 38 de ani: „Mai bine muncesc la negru și nu mai plătesc nimic la stat. Ăștia sunt în stare să ne ia și pielea după noi, ca ei să o ducă bine." Alexandrina Marcu, 52 de ani: „Am doi copii și amândoi sunt plecați la muncă în străinătate. Unii râd de ei și îi fac căpșunari, dar măcar, acolo, cât muncesc atât câștigă. Nu ca la noi, muncești de dimineață până seara și tot dator ești. Eu, ca mamă, aș fi vrut să-i am lângă mine, dar dacă știu că le este mai bine acolo sunt fericită." Constantin Băltărete, 63 de ani: „Chiar dacă sunt pensionar, nu cred că este corect așa cum vor să procedeze. Tinerii trebuie încurajați să muncească. Dacă le iau bani din toate sursele de venit pentru pensie, ei vor primi pensii mai mari, atunci când vor ajunge ca noi? Nu cred." Claudiu Nazare, 33 de ani: „ Eu lucrez în Port, în ture. În timpul liber fac taximetrie, iar uneori și asigurări de viață. De la toate trei locurile de muncă plătesc impozit la stat. Dar văd că nu le ajunge. Acum vor să plătesc și contribuția pentru pensie tot din trei locuri. Nu este corect. Stau și mă întreb dacă ei or să-mi dea mie pensie triplă?"