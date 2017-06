Planuri pentru minivacanţa de Rusalii. Unde se pregătesc să plece constănţenii

Planuri pentru minivacanța de Rusalii. Unde se pregătesc să plece constănțenii

Nici nu s-a terminat bine minivacanța de 1 Mai, că deja mulți dintre noi facem planuri pentru cea de Rusalii. Cum vremea se anunță frumoasă, prima opțiune este litoralul, fie că este românesc sau bulgăresc, după care muntele, pentru a admira revenirea la viață a naturii.Cum 1 iunie este declarată zi nelucră-toare și este joi, iar luni, pe 5 iunie, va fi din nou zi liberă, de Rusalii, majoritatea românilor va avea din nou parte de o minivacanță. Agențiile de turism au pregătit oferte pentru toate gusturile și pentru toate portofelele.Pe litoral, variantele sunt nenumărate, de la un sejur de 800 de euro la hotel de patru stele, la 500 de lei, la trei stele, sau aproape gratis la cort, pe plajă. Constănțenii care vor să simtă că sunt în vacanță au ales totuși litoralul bulgăresc, unde agențiile au propus sejururi de cinci nopți, all inclusive, chiar și cu 400 de lei de persoană, la cinci stele. Majoritatea pachetelor includ gratuitate pentru un copil sub 12 ani.La munte, hotelierii care obișnuiesc să-și atragă turiștii cu oferte speciale au pregătit pentru minivacanța de Rusalii pachete dedicate. Prețurile pentru trei nopți pleacă de la 300 de lei de familie și pot ajunge la 700 de lei. Ofertele last minute sunt chiar mai tentante și pot ajunge și la 200 de lei pentru două nopți, în cameră cu două paturi și mic dejun inclus.Din ce în ce mai mult, constănțenii sunt interesați de vacanțele în țară, în zone istorice și cu tradiții. „Am avut foarte multe solicitări pentru vacanțe în Oltenia sau în Ardeal și Maramureș. Mai ales pentru că această perioadă sunt tot felul de obiceiuri și tradiții care se respectă și se sărbătoresc în astfel de zone rustice, fiind un spectacol fascinant pentru toți. Mulți dintre clienți au cerut ca pachetul să includă și mesele, mai ales că preparatele sunt locale, făcute chiar în gospodăriile gazdelor. Prețurile sunt pentru toate buzunarele, așa că un astfel de week-end poate ajunge pentru o familie cu un copil, chiar mai puțin de 1.000 de lei”, ne-a declarat Alina Matei, agent turistic.City-break de vis, cu partenerul de viațăConform studiului anual despre călătorii desfășurat de motorul de căutare momondo.ro primăvara este sezonul de vârf pentru city break-uri, alături de partenerul de viață. „Chestionând persoane din întreaga lume, am descoperit câteva date interesante despre vacanța pe care majoritatea oamenilor o caută. La nivel global, de exemplu, 66 la sută preferă să călătorească cu partenerul de viață, în timp ce doar 43 la sută ar prefera să își petreacă vacanța cu prietenii”, spune Mircea Giurcă, purtător de cuvânt momondo România.Londra rămâne cea mai căutată destinație printre români, fiind una dintre marile capitale pe care numeroși conaționali o aleg pentru a studia și lucra, dincolo de a petrece vacanța, iar această familiaritate o transformă cu atât mai mult într-o destinație de călătorie binevenită în orice moment din an. Cu toate acestea, 2017 face loc unei destinații la un continent depărtare: Marrakech. Cu o creștere de 346 la sută în căutările efectuate anul acesta, comparativ cu 2016, orașul din inima Marocului pare să fi trezit interesul mai multor români.