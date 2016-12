Planuri mari pentru Constanţa. "Nu ne vom limita doar la proiectele finanţate din fonduri europene"

Planuri mari pentru Constanța. "Nu ne vom limita doar la proiectele finanțate din fonduri europene"

Municipiul Constanța a găzduit, ieri, un eveniment de tradiție, ce se organizează anual, la malul Mării Negre, și care a întrunit figuri importante din toată țara, interesate de dezvoltarea zonelor metropolitane. Acest eveniment este dedicat dezvoltării durabile urbane și oportunităților de investiție în acest sector.La eveniment au fost prezenți reprezentanți ai zonelor metropolitane din mai multe regiuni din țară, precum și reprezentanți din județul Constanța. În cadrul evenimentului au fost analizate și prezentate noutățile, cu privire la proiectele ce urmează să se întreprindă.„Este extrem de important să conservăm ceea ce avem, din punct de vedere al experienței de absorbție a fondurilor structurale, să împărtășim în continuare această experiență, la nivelul polilor de creștere și să ne actualizăm informația cu modificări legislative în domeniul achizițiilor publice, cu studii noi pe care Banca Mondială le realizează în permanență, dar și cu instrumente, absolut esențiale, de finanțare, pe care Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare le asigură pentru proiecte importante în dezvoltarea urbană”, a declarat Decebal Făgădau, primarul Constanței.Pe lângă planul de mobilitate, ce a fost prezentat în cadrul evenimentului, aflăm că instrumentele de finanțare sunt extrem de importante, pentru că implementarea proiectelor nu are întotdeauna o alocare suficientă din fondurile structurale, iar bugetele locale nu au posibilitatea de a îndestula cofinanțările sau de a întregi un proiect. De exemplu, primarul Decebal Făgădău a făcut referire la un proiect ce a fost fragmentat din cauza fondurilor insuficiente: „Proiectul Căminul de Bătrâni l-am implementat în vreo trei etape. Știam de la început că aveam nevoie de o sumă mai mare și a trebuit, de la început, să fragmentăm acest proiect. De aceea, este important ca învățând din experiență să planificăm corect, să apelăm la toate instrumentele, dar și la finanțări oferite de instituții serioase, astfel încât să devină un proiect care să genereze o dezvoltare urbană reală, a României și a Constanței. Zonele Metropolitane ar trebui utilizate ca un instrument de diseminare a experienței, de eliminare a dezechilibrelor dintre mediul urban și zonele periurbane, tema regionalizării, sunt convins că va redeveni una de actualitate”, menționează primarul Constanței.„La masă“ cu partenerii economiciConstanța așteaptă ghidurile de finanțare, deoarece, potrivit reprezentanților, există o listă impresionantă de proiecte, gata de pus în practică.„Nu ne vom limita doar la proiectele finanțate din fonduri structurale, vom încerca să împletim toate instrumentele de finanțare pe care Constanța le poate atrage și, de asemenea, să ne așezăm la masă cu partenerii economici, prin intermediul Consiliului Consultativ Economic, tocmai pentru a vedea cum putem mări impactul acestor proiecte în viața orașului nostru”, adaugă Decebal Făgădău.În ceea ce privește demararea proiectelor, sunt întâmpinate o serie de dificultăți, pe parcurs, și acest lucru se întâmplă din cauza legislației care se schimbă de la an la an. Astfel că, dacă un proiect este început sub o anumită legislație, la finalizarea acestuia pot interveni diferite probleme de neconformitate, din cauza schimbării ulterioare a legilor.„Legislația se schimbă atât de des, încât este imposibil să o urmărești. De aceea, dorim uniformizare, o standardizare a practicilor și a documentațiilor. Aceste schimbări ar însemna o simplificare a procedurii”, conchide primarul Constanței, Decebal Făgădau.