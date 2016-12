Planuri ambiţioase la Spitalul Judeţean, în 2011

Planuri ambițioase la Spitalul Județean, în 2011

Ştire online publicată Joi, 23 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Anul 2010 a fost unul greu pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, a arătat dr. Dan Căpățână, managerul unității, în cadrul unei întâlniri de final de an cu șefii de secții. „Am avut misiunea ingrată de a trata pacienții cu aproape nimic”, a arătat acesta. Cu toate lipsurile, de sărbătorile de iarnă angajații spitalului vor primi 12 bonuri de masă. În plus, pentru anul viitor, conducerea unității sanitare a anunțat că are „proiecte ambițioase”. „Vrem să reabilităm complet secțiile de Ortopedie și Chirurgie și sălile de operație pentru politraume și chirurgie”, a afirmat dr. Dan Căpățână. Mai multe detalii despre reabilitare, respectiv costurile pe care le implică și perioada în care va fi realizată vor fi stabilite în cadrul Consiliului de Administrație ce va avea loc săptămâna aceasta.