Plajele morţii

Plajele morții

72 de delfini au eșuat, anul acesta, pe plajele românești ale litoralului Mării Negre. Unul singur a venit la mal viu și a putut fi salvat. Deși numărul delfinilor eșuați în 2010 este mai mic decât cel de anul trecut, îngrijorările privind situația acestor mamifere din Marea Neagră este din ce în ce mai mare. „Echipa programului «Delfinii în criză!» («Dolphins in distress!») a Societății de Explorări Oceanografice și Protecție a Mediului Marin «Oceanic Club» a înregistrat, în perioada 1 ianuarie - 25 noiembrie 2010, eșuarea pe plajele românești dintre Sulina și Vama Veche a 72 de exemplare aparținând tuturor celor trei specii de delfini din Marea Neagră. Dintre acestea, unul, aparținând speciei Delphinus Delphis, a fost identificat eșuat viu în ziua de 5 martie 2010 și a putut fi salvat de echipa noastră”, declară Răzvan Popescu-Mirceni, reprezentantul SEOPMM. Plasele de pescuit - asasinii delfinilor din Marea Neagră Conform datelor „Oceanic Club”, din cele 71 de exemplare, pentru 54 cauza morții a fost identificată ca fiind prinderea în plase de pescuit, urmată de înec. Alte opt exemplare au murit ca urmare a unor infecții cu diverse tulpini virale sau cu bacterii, cinci exemplare în urma impactului cu ambarcațiuni rapide, iar trei exemplare au murit în urma unor afecțiuni ale melonului produse de șocuri ale unor unde extrem de puternice în masa apei. Pentru un exemplar nu s-a putut determina cauza morții, fiind dezintegrat ca urmare a proceselor de descompunere extrem de avansate. Cheltuieli de peste 11.200 de lei Perioadele cu cele mai multe eșuări au fost înregistrate în intervalele 15 aprilie - 10 iunie și respectiv 28 iulie - 4 septembrie. „Anul 2010 se înscrie într-o medie a ultimilor trei ani în care echipa «Oceanic Club» a efectuat observații și misiuni de intervenție permanente de-a lungul regiunii costiere românești. În 2009 am înregistrat 106 exemplare eșuate, iar în 2008, 45 de exemplare. Costurile pentru acțiunile de monitorizare și intervenție în cadrul acestui program s-au ridicat în 2010 la suma de 11.236 lei, reprezentată de cheltuieli cu echipamente de protecție, medicație pentru salvarea delfinului eșuat viu, combustibili pentru transportul delfinilor eșuați, în Constanța și la laboratoarele din țară și misiuni de monitorizare sau intervenție pe mare cu ambarcațiunea proprie, cheltuieli de comunicație și expediere probe către laboratoare partenere din afara României”, a mai precizat Răzvan Popescu-Mirceni. Voluntari și sponsori Din păcate, fondurile SEOPMM sunt insuficiente pentru activitățile de monitorizare și chiar salvare a delfinilor. Nu puține sunt cazurile în care voluntarii scot bani din buzunar pentru a trimite probele la laboratoarele din țară. 3.000 de lei din suma cheltuită au fost acoperiți în cadrul proiectului „Conservarea Biodiversității Mării Negre”, finanțat de o companie petrolieră, 2.214 lei au provenit din donații anonime în urnele amplasate în magazine din Constanța și la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, iar 1.000 lei au fost alocați din suma primită sub formă de donație 2% din impozitul pe venit. Alți 5.022 de lei au fost asigurați din donații și contribuții directe din partea membrilor „Oceanic Club”.