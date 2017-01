Plajele învrăjbesc autorităţile şi investitorii

Plajele învrăjbesc autoritățile și investitorii

Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral a făcut publice, ieri, rezultatele licitațiilor pentru închirierea sectoarelor de plajă de pe litoralul Mării Negre. Pentru cele 73 de bucăți de plaje scoase la licitație, au fost depuse 177 de oferte. Cel mai solicitat sector a fost Mamaia V, aflat între Hotel Venus și zona Cazinou, cu cele 12 subsectoare, pentru care au fost depuse 41 de oferte. Foarte disputate au fost și plajele din Vama Veche, cu 31 de ofertanți, și cele din Eforie cu 20 de ofertanți. Cele mai puține oferte au fost depuse pentru plajele din Năvodari (6) și din sudul litoralului, Olimp-Mangalia (12). De asemenea, pentru opt sectoare, s-a depus o singură ofertă, ceea ce înseamnă că licitațiile vor fi reprogramate, fiind necesare minimum două oferte eligibile pentru a putea fi adjudecată licitația. Hotel de cinci stele, fără plajă Se pare însă că licitațiile și rezultatele acestora îi nemulțumesc pe mulți dintre participanți. „Nu mi se pare normal ca hotelierii să aibă un avantaj de 40% la punctaj, iar proiectele de investiții pentru zona respectivă să nu conteze deloc. Avem unele dubii privind corectitudinea rezultatelor licitațiilor”, a precizat Sorin Greavu, reprezentantul SC Romned Port Operator SA. De cealaltă parte, SC Mamaia SA, care deține hotelul Mamaia, de cinci stele, a rămas fără plajă, fiind descalificată. „Am făcut contestație și am solicitat suspendarea licitației. ABADL a motivat descalificarea noastră prin existența unor debite la bugetul de stat. Dar noi am contestat acel TVA și, deocamdată, ne judecăm. Considerăm că am fost descalificați pe nedrept și nu este normal ca un hotel de cinci stele să nu aibă plajă. Am solicitat numai porțiunea din dreptul nostru, nu ne-am dus în lateral spre sectorul nimănui. Este aceeași bucată pe care am avut-o și anul trecut, iar contractul cu ABADL-ul s-a desfășurat fără probleme financiare. Dacă nu se rezolvă pozitiv contestația, îl chem pe domnul Mitrea (n.r. - directorul ABADL) să adminis-treze hotelul sau fac rocada cu Romned-ul, să vină ei la hotel și noi să ne ducem în port”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Corina Gheorghe, reprezentantul S.C. Mamaia S.A. Vor capul lui Mitrea La rândul său, Asociația Litoral - Delta Dunării contestă maniera de organizare a licitației de atribuire a plajelor, fără consultarea mediului privat din turism. În plus, cere demisia directorului ABADL, Marian Mitrea, acuzându-l de faptul că refuză constant dialogul și nu vrea să prezinte un raport despre veniturile încasate de stat din exploatarea plajelor și execuția acestor fonduri. „Dacă Ministerul Mediului se încăpățânează să facă turism și să facă imposibilă orice strategie a noastră de a avea tarife mici pe litoral, atunci solicităm să se redirecționeze 10% din suma încasată de ABADL de la operatorii plajelor către Asociația pentru promovarea Litoralului. Ministerul Mediului colectează venituri consistente de pe urma acestor turiști și a eforturilor noastre, bani care nu se reîntorc la Constanța nici sub formă de investiții pentru conservarea și administrarea plajelor și nici ca fonduri pentru asigurarea serviciilor de salvamar și prim ajutor, care sunt plătite de autoritățile locale”, susține Corina Martin, președintele Asociației. No comment ABADL susține că a respectat legislația în vigoare și că a avut consultări cu reprezentanți din Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, tocmai pentru a cuprinde criteriile cu caracter turistic în caietul de sarcini. În acest sens, condițiile referitoare la activitatea turistică au reprezentat aproximativ 40% din punctajul final, restul de 60% fiind reprezentat de oferta financiară. „Toți câștigătorii sunt agenți economici care dețin active hoteliere în zonele licitate sau asociați, conform legii, cu deținători ai unor astfel de active hoteliere în zonă”, arată Cătălin Anton, purtătorul de cuvânt al ABADL. La începutul lunii aprilie, Administrația Bazinală Dobrogea Litoral va pune la dispoziția administratorilor sectoarele de plajă închiriate pentru a începe investițiile și a demara acțiunile de pregătire a porțiunilor respective.