Plajele de la Marea Neagră, invadate de construcţii, distruse de eroziune şi pline de deşeuri

Plajele de la Marea Neagră, invadate de construcții, distruse de eroziune și pline de deșeuri

Plajele de la Marea Neagră au fost transformate, în ultimii ani, în adevărate șantiere de construcții. În același timp, eroziunea costieră a afectat majoritatea falezelor, iar poluarea a atins un nivel foarte ridicat. Acestea sunt principalele probleme cu care se confruntă zona costieră din partea românească a Mării Negre. Însă ele se regăsesc, deopotrivă, și în celelalte state riverane, precum Bulgaria, Ucraina și Turcia.Pe de o parte se construiește masiv, haotic, pe de altă parte marea înghite nisipul, astfel încât, în lipsa unor măsuri urgente, am putea ca, în câțiva ani, să ne trezim că nu mai avem unde să mergem la plajă. Tocmai pornind de la aceste premise, Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral, în parteneriat cu Centrul pentru Studii Regionale Odessa Ucraina, Centrul pentru Consultanță Ecologică Cahul Moldova, Uniunea Bulgară a Autorităților de la Marea Neagră, Sinop Provincial Special Administration, Turkish Marine Research Foundation, DAYKO Foundation for the Protection of Natural Life din Turcia, dar și cu sprijinul municipalității Zandvoort, Rijnland Waterboord și Eucc din Olanda, au demarat un proiect amplu ce vizează zona costieră. Scopul comun este de a îmbunătăți calitatea mediului marin utilizând metodologii inovatoare comune pentru planurile de management integrat al zonei costiere, pentru a asigura folosirea economică a resurselor naturale comune printr-o manieră durabilă.Ghiduri de bune practici„Practic, primul pas este să identificăm problemele, dar nu din birou, ci pe teren, inclusiv consultând societatea civilă. Apoi vom identifica modalitățile de rezolvare, iar, la final, vom stabili o abordare comună de aplicare”, a explicat Cătălin Anton, reprezentantul ABADL și coordonatorul programului.Rezultatele așteptate sunt armonizarea și corelarea strategiilor care vizează protecția mediului, dezvoltarea urbanistică, turismul și transporturile, precum și identificarea de noi oportunități de cooperare transfrontalieră pe viitor. În plus, vor fi elaborate manuale de bune practici, ce ar putea servi inclusiv pentru accesarea de fonduri europene pentru anumite lucrări și proiecte noi. Valoarea totală a proiectului este de peste 600.000 de euro.