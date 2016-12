Plaje ca-n Malibu, la Constanţa, cu "uliţe" pline de mizerii şi bălării

2

Eu doar v-am avertizat

Va spun in fiecare zi sa nu mai alegeti martieni in administratia locala.Astia sunt nemuritori.Vorba vine.Extraterestrii au sapte vieti si fiecare viata a unui extraterestru este de 4 ori mai lunga decat viata unui pamantean.De exemplu,amenajarea falezei Modern a inceput in mandatul lui Mazare.Ce poti sa faci intr-un singur mandat de martian(16 ani pamantesti).Mi se pare logic.Mazare ar fi avut nevoie de 4 mandate de martian(64 ani la muritori) ca sa termine cu toate nenorocirile astea lasate regimul comunist.Altfel,a fost un baiat harnic.Reabilitarea Cazinoului a inceput cand Woodrea era ministru si Mazare era spre sfarsitul mandatului de 16 ani.Uitati-va ca au trecut 4 ani pamantesti si licitatiile nu sunt gata.Asa va fi si cu Parcul arheologic.Gigacaloria este de 4 ori mai scumpa la martieni fata de pretul pamantenilor.Apa de ploaie la fel.Un proces in instanta dureaza cam 20 de ani la martieni.In schimb puscariile sunt scurte la ei,cam 4 luni pentru fiecare 16 milioane furate din bani publici.Pana si pensiile nemuritorilor sunt de patru ori mai mari.La un mandat de parlamentar martian ai o pensie de 1500 lei.La patru mandate(16 ani pamantesti),martianul are o pensie 4500 lei.Pensia asta este castigata de un pamantean doar in 4 vieti,daca se roaga Ilici.Pana si buruienile sunt cat casa la martieni.Sa nu mai vorbesc de serpi,arici,purici,capuse,maimute, peturi,gunoaie.Asa este,numai nenorocitii astia de pamanteni arunca gunoaie pe jos.Sa le fie rusine.Din 1989 si pana azi,Constanta a avut 6 primari pamanteni,un primar martian si acum doar ce a inceput mandatul lui Fagadau si el tot cu sange de extraterestru.La multi ani Fagadaule ! Sa-ti dea Ponta 8 mandate de nesimtit,ca te meritam.