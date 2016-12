Plaja "Trei papuci": bălării arse de soare, cărări pline de colb şi o istorie batjocorită

Plaja "Trei papuci": bălării arse de soare, cărări pline de colb și o istorie batjocorită

Zilnic, sute de constănțeni și turiști coboară, la picior, falezele abrupte din spatele Spitalului Militar, spre plaja superbă din zonă. Încărcați cu prosoape, colace, oamenii o iau iavaș-iavaș printre bălării, își afundă picioarele în colbul gros și se concentrează la fiecare pas, să nu cumva să calce greșit și să o ia de-a dura, la vale, până jos.Unii mai glumesc, alții respiră greu, dar cu toții au „o vorbă bună” pentru autoritățile locale. Le urează cum pot ei mai bine, cu speranța că, într-o zi, cineva îi va auzi și va amenaja un drum decent până la plajă.„De ani de zile ne chinuim așa. Cărarea asta este făcută de noi și de mulți alții care vin pe aici la plajă. Primăria ce face? Nimic. Stă și se uită la noi cum coborâm ca proștii pe aici și ne rupem picioarele. Dacă până anii trecuți nu prea era plajă, acum avem atâta nisip, vine atâta lume aici, vin turiști, vin și constănțeni mulți, mai ales seara. Chiar nu vede nimeni, să ia o măsură?”, ni se plânge o femeie, în timp ce urcă gâfâind panta abruptă. Cu o mână ține un copilaș și cu cealaltă o geantă mare cu bagaje. Îl încurajează pe cel mic să urce pe picioarele lui, „că mai e puțin până sus”.Recomandat persoanelor cu condiție fizică Continuăm astăzi serialul despre cum arată falezele și drumul de acces către plajă, în Constanța. După plaja Modern, ne ducem mai la nord, spre plaja „Trei papuci”. Zona are deja istorie și este renumită. Este frecventată de locuitori ai municipiului, dar și de mulți turiști care se cazează în Constanța și care preferă liniștea și atmosfera aerisită de aici în locul hărmălaiei din Mamaia.După reabilitarea de anul trecut, plaja are acum o lungime de peste 100 de metri. Nisipul este fin, iar la mal apa este mică și nu sunt pietre. Șezlongurile sunt aranjate la mijlocul plajei, iar la mal te poți așeza liniștit pe prosop și poți savura „cântecul” valurilor. Este și un beach bar, dacă vrei să te răcorești cu o bere sau un suc sau să mănânci o mâncare caldă.Drumul, însă, până la acest peisaj unic în Constanța este recomandat numai per-soanelor cu condiție fizică. O repriză de coborât și urcat faleza abruptă este epuizantă și poate fi considerată sport extrem. De altfel, plaja este frecventată și de mulți sportivi ai municipiului care vin în fiecare dimineață și fac condiție fizică, pe malul mării.„Drumul câinelui“ „Este rușine să avem așa plaje frumoase și să nu putem ajunge la ele decât prin astfel de probe de rezistență. Și în Grecia am văzut astfel de faleze abrupte, dar măcar acolo era totul sălbatic. Aici a rămas numai drumul făcut de Ceaușescu.De ani de zile, nimeni nu s-a gândit că ar trebui refăcute treptele pentru ca oamenii să poată coborî fără să își pună în pericol sănătatea. Am venit de trei zile la mare. Suntem cazați chiar lângă Spi-talul Militar și din prima zi am făcut febră musculară. Am coborât și am urcat de două ori, dimineață și după-amiază, și a fost suficient. Toată lumea știe de «dru-mul câinelui», așa i se spune cărării care coboară în spatele vilelor, pe plajă. Probabil de la haitele de câini care stau în zonă”, ne-a povestit un turist care cobora către plajă.Facem astfel un apel către autoritățile locale ca pe lista priorităților pentru anul următor, căci sezonul acesta este ca și încheiat, să pună și aceste drumuri de acces ce nu fac deloc cinste orașului.