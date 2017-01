Plaja din Mamaia, în pericol!

Deși lupta împotriva eroziunii costiere la malul Mării Negre a fost pornită cu surle și trâmbițe, se pare că, deocamdată, nu se lucrează conform planurilor. Cel puțin asta a aflat, ieri, la Constanța, ministrul Mediului, Attila Korodi, după ce a vizitat șantierele de pe malul mării.Acesta a găsit un șantier închis și unul în plin lucru. Una dintre cele două firme care au câștigat licitațiile pentru lucrările de stopare a eroziunii costiere și refacere a plajelor nici măcar nu a început să sape, d-apoi să construiască diguri și să aducă nisip la mal. Este vorba despre firma austriacă Porr Ban, care a fost avertizată de ministrul Korodi că ar putea să plătească penalizări sau chiar să piardă contractul.„Nu văd evoluție care să-mi demonstreze că firma își asumă responsabilitatea în contractul pe care îl are. Le-am dat termen o lună de zile, iar pe 19 noiembrie o să revin. Dacă nu se întâmplă nimic pe teren, există penalizări și se poate ajunge chiar și la rezilierea contractului. Vreau să văd evoluții reale. Dacă se mobilizează, pot și mai au timp să facă ceea ce trebuie. Noi nu vrem nici să impunem penalizări, nici să reziliem contractul, însă nu pot să merg numai pe bună credință”, a declarat ministrul Attila Korodi, după o întrevedere de câteva minute cu reprezentanții firmei austriece. La rândul lor, aceștia au spus că de vină pentru faptul că nu au demarat încă lucrările este întârzierea autorizației de construcție, dar și faptul că situația este mult mai gravă decât ceea ce au văzut prima dată. Au promis însă că, în două - trei săptămâni, vor începe să lucreze și că vor putea să recupereze timpul pierdut.Compania austriacă Porr Ban ar trebui să refacă digurile și plaja pe o lungime de aproximativ 1,2 kilometri, de la intrare în Mamaia, în dreptul Hotelului Malibu, până în apropierea pasarelei din zona Cazino. La finalul investiției de peste 10 milioane de euro, plaja, care în prezent are apro-ximativ 20 de metri lățime, ar trebui să se lățească, până la începutul verii, cu peste 100 de metri. Dacă, însă, contractul cu Porr Ban va fi ratat, banii se vor pierde și va trebui o nouă procedură de atribuire a lucrărilor, ceea ce va însemna cel puțin încă o vară pierdută pentru aproape jumătate din stațiunea Mamaia.Periplul ministrului Mediului la malul mării a continuat cu o vizită și la baza de lucru a firmei Van Oord, care efectuează lucrările în alte patru zone, trei din Mamaia și Con-stanța și a patra în Eforie Nord. Aici s-a declarat mulțumit de stadiul lucrărilor, mai ales că reprezentanții contractantului au promis că plaja va fi gata în luna mai 2015. „Este o diferență majoră între ce am găsit pe primul șantier și celelalte patru. Acolo se lucrează deja, iar executanții ne asigură că vor termina în luna mai, înaintea începerii sezonului estival. Aș vrea să văd aceeași mobilizare și pe primul șantier”, a mai spus Korodi.Practic, pentru a obține o stopare a eroziunii costiere, vor fi construite diguri atât în apă, cât și la suprafața apei, și va fi adus nisip în zona plajelor. Lucrarea, al cărei beneficiar este Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral, a fost licitată în anul 2011, atribuită în 2013 și demarată în vara lui 2013, urmând să fie finalizată în primăvara lui 2015. Contractul a fost câștigat de o asociere, formată din Van Oord, cu 67 la sută din lucrări, și Societatea de Construcții în Transport București, cu 33 la sută. Van Oord realizează patru loturi, trei în Constanța (Tomis Nord, Tomis Centru și Tomis Sud) și Eforie Nord, iar cealaltă societate face Mamaia Sud. În total, investiția se ridică la aproape 170 de milioane de euro, cea mai mare parte fiind fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană.