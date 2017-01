Plaja Constanţa este cea mai murdară de pe întreg litoralul românesc

Plaja Constanța este cea mai murdară de pe întreg litoralul românesc

În perioada 01-18 octombrie, organizația nonguvernamentală „Mare Nostrum” a desfășurat cea de-a XIV-a ediție a Coastwatch, activitate ce face parte din cadrul Zilei Internaționale a Mării Negre. Acțiunea a avut loc pe toată întinderea litoralului românesc, în 19 locații reprezentative, între Năvodari și Mangalia. Coastwatch a mobilizat peste 300 de elevi și 45 de cadre didactice, care, alături de voluntarii „Mare Nostrum”, au identificat și inventariat categoriile de deșeuri prezente pe plajă. Primele concluzii ale acțiunii au fost optimiste, cantitatea de deșeuri fiind mult mai mică decât cea din luna octombrie 2008. Categoria de deșeuri predominantă este plasticul, în comparație cu celelalte tipuri de deșeuri care se găsesc în cantități relativ mai reduse. Cel mai curat sector monitorizat a fost Neptun I (între Zona de protocol și Terasa Space), care a însumat numai nouă deșeuri. La polul opus, a fost sectorul Constanța I (între Pescărie și Pălăria lui Neagoe), care a însumat 3.669 deșeuri și, în plus, multe alte materiale de construcții și deșeuri din gospodării. „Mare Nostrum desfășoară programul Coastwatch încă din anul 1996. În fiecare an, monitorizăm schimbările produse pe litoralul românesc după fiecare sezon estival. În cei 13 ani de monitorizare, putem spune că viteza cu care litoralul românesc se degradează nu ține pasul cu rapiditatea de reacție și organizare a celor care gestionează plajele. Zona costieră românească are nevoie de respectul fiecăruia dintre noi, fie că suntem ecologiști, autorități locale, firme sau simpli iubitori de mare”, a declarat Mihaela Cândea, director executiv „Mare Nostrum”.