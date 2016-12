Pieţele din Constanţa, pline de miei. Cine îşi mai permite să pună miel pe masa de Paşti

Piețele din Constanța, pline de miei. Cine își mai permite să pună miel pe masa de Paști

Mai sunt numai câteva zile până la sfânta masă de Paște. Gospodinele au început deja să se aprovizioneze cu cele trebuincioase pentru preparatele tradiționale. Miei au apărut și ei în piețele constănțene, însă mulți oameni vin, se uită, întreabă și pleacă. Unii speră că prețurile vor mai scădea pe măsură ce se va apropia Paștele, alții știu sigur că nu își vor permite deloc să pună miel pe masa de Paște.Piața Griviței geme de animale sacrificate și agățate în cârlige. Comercianții îi îmbie care mai de care pe cei care trec prin zonă să intre și să cumpere. Mieii se dau cu 23 de lei kilogramul, preț stabilit de Primăria Constanța, împreună cu Direcția Piețelor, ca fiind prețul corect anul acesta. În lipsă de clienți, vânzătorii tranșează bucăți din miei, cu speranța că îi vor vinde măcar pe bucăți, dacă nu întregi. Majoritatea celor care cumpără se mulțumește cu câte o pulpă, două sau jumătate de miel. Puțini sunt cei care iau tot animalul întreg. „Aici îl vindem la 23 de lei kilogramul, că așa ne-au impus, dar acasă îl vindem cu 25 de lei kilogramul. Vin oamenii direct la noi, și-l aleg din curte, noi îl tăiem și îl dăm cu mai mulți bani decât la piață. Ne dau comandă chiar de aici, din piață”, ne-a povestit Puiu Hristu, un comerciant din Piața Tomis III. Omul are cârligele pline de miei, dar lumea nu se prea înghesuie să cumpere. O femeie întreabă dacă poate să îi dea o jumătate de miel, cam la 140 - 150 de lei, în total. Vânzătorul cântărește din ochi mieii expuși și îl alege pe unul mai mititel. Taie de-a lungul o jumătate de miel și îl pune pe cântar. „160 de lei, doamnă! Altul mai mic nu am!”, îi spune clientei. Femeia strâmbă din nas, este mai mult decât ceruse ea, dar, până la urmă, scoate banii și plătește. Un alt client, care a văzut cât costă jumătatea de miel a femeii, cere bucata rămasă. „La noi în familie nu se prea mănâncă miel. Dar o dată pe an, de Paște, nu se poate să nu facem o friptură cu pulpă și coaste și drob. Nu mai simți că e Paște!”, ne-a spus bărbatul.Așteaptă să mai scadă prețurile Alți constănțeni intră în piață, se uită, socotesc și pleacă. „Am vrut să văd cât este kilogramul și în piață. La supermarket am găsit jumătăți de miei cu 26 de lei kilogramul. Aici este mai ieftin, dar eu tot mai sper că spre joi, vineri se mai ieftinesc. Că sunt mulți miei anul acesta și doar nu o să rămână cu ei, trebuie să-i dea!”, ne-a spus sigură o gospodină cu sacoșele pline de verdețuri. Femeia a mărturisit însă că deja a cumpărat organele de miel pentru drob, din supermarket, la 14,9 lei kilogramul, congelate. Totuși, comercianții îi sfătuiesc pe clienți să nu mai stea pe gânduri și să cumpere mielul acum, căci este posibil ca în ultimele zile, chiar înainte de Paște, să se scum-pească.Atenție, de unde cumpărați miei! La rândul lor, reprezentanții Direcției Sanitar Veterinare Constanța și cei ai Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța le recomandă oamenilor să fie foarte atenți de unde cumpără miei. Produsele din piață sunt ștampilate de la abator și verificate de medicul veterinar al pieței, însă cele de la comercianții ambulanți de pe lângă piețe pot avea proveniență dubioasă. Nu vă încântați că luați cu un preț mai mic, mai bine asigurați-vă că produsele sunt conforme și nu riscați să cumpărați altceva! Zilele acestea, comisarii Protecției Consumatorilor vor intensifica verificările atât pe produsele animale, cât și la cozonaci sau alte produse specifice.