Piedici puse adopţiilor

Piedici puse adopțiilor

Numărul adopțiilor realizate în țara noastră este redus, comparativ cu numărul copiilor aflați în centrele de plasament ce ar putea fi înfiați, dar și cu multitudinea familiilor care ar vrea să-i ia acasă. Aceasta este constatarea reprezentanților Oficiului Român de Adopții. Conform statisticilor realizate de instituție, în 2008 au fost adoptați 959 de copii, iar anul trecut 817 copii, care aveau instituită o măsură de protecție socială - numărul lor este în descreștere, în condițiile în care alta ar trebui să fie tendința. În consecință, oficiul a lansat programul național „Adopția, dialog deschis pentru o mai bună înțelegere”, prin care și-a propus să cheme la masa discuțiilor autoritățile locale, deconcentratele, dar și familiile care au adoptat sau au această intenție, pentru a identifica problemele procesului de adopție. Programul se va desfășura până în 2011, urmând să aibă loc întâlniri în mai multe județe. Vineri, a fost rândul autorităților din Constanța de a se reuni pentru a expune problemele cu care s-au confruntat. Un aspect care îngreunează procesul de adopție (recurent la nivelul întregii țări), semnalat în cadrul întâlnirii, este faptul că majoritatea familiilor își exprimă intenția, de la bun început, de a înfia un copil mai mic de doi ani. Puține sunt însă cazurile în care micuții pot fi adoptați până la această vârstă, întrucât petrec o perioadă destul de îndelungată în maternități, la care se adaugă și intervalul scurs până la posibilitatea demarării procesului de adopție (care presupune găsirea părinților naturali, primirea încuviințării că fiul sau fiica lor poate fi dată spre înfiere unei alte familii etc). Ilegalități în maternități Maternitățile și aspectele „neortodoxe”, după cum le-a catalogat Mariana Belu, secretar general al Consiliului Județean Constanța, reprezintă un alt capitol problematic. „Sunt situații, de ce să ne ascundem, când imediat după ce s-a născut un copil deja se știe cine îl va lua. Sunt familii care vin la reatestare și se plâng că așteaptă, în vreme ce altele vin la atestare când deja au copilul. Ce faci în astfel de situații? Te opui, iei copilul, pentru că nu au fost parcurși pașii legali, sau ești de acord, pentru că micuții s-a atașat deja de familia adoptatoare?”, a continuat Mariana Belu. De altfel, toți participanții au căzut de acord că în maternități sunt acoperite numeroase ilegalități (inclusiv internări ale viitoarelor mămici adoptatoare, pentru ca acestea să fie trecute în certificatele de naștere ca fiind mame biologice). La rândul lui, Bogdan Panait, președintele Oficiului Român de Adopții, a punctat că, atât în maternitatea din Constanța, dar și în cele din Arad, Timiș sau Giurgiu, copiii abandonați sunt ținuți prea mult timp după naștere - fapt ce le reduce drastic șansele de a fi înfiați. „Am întâlnit o situație, acum ceva vreme, când un copil a fost ținut în maternitate un an de zile. Un an întreg, într-o cameră de opt metri pătrați, între patru pereți, devenise deja un fel de mascotă a celor de pe secție”, a arătat reprezentantul oficiului. Familiile adoptatoare nu sunt protejate O altă problemă ridicată a vizat lacunele legislative privind protecția familiilor adoptatoare. Sunt cazuri, au arătat reprezentanții instituțiilor participante la discuții, în care după ce au adoptat, familiile au fost nevoite să se mute în alte orașe, ba chiar și țări, pentru a scăpa de presiunile exercitate de familia biologică. Pe de altă parte, Bogdan Panait a subliniat că, în fața legii, „după finalizarea adopției, familia adoptatoare are aceleași drepturi precum cea biologică”. Toate neajunsurile au fost notate și incluse într-o listă de propuneri, ce vor fi avute în vedere de Oficiul Român de Adopții, pentru mo-dificarea legislației actuale. 50 de copii adoptați anual în Constanța În județul Constanța, conform datelor prezentate de Biroul de Adopții de la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), în ultimii patru ani, numărul copiilor adoptați s-a menținut constant - aproximativ 50 de adopții pe an. S-a mai constatat, ca un neajuns, tendința familiilor de a nu mai solicita reatestarea ca fiind apte să adopte, dacă în primul an nu au reușit să înfieze.