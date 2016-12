Picnicurile din cimitirele Constanţei, păzite cu bodyguarzi

Ziua în care viii iau masa cu morții

Picnicurile din cimitirele Constanței, păzite cu bodyguarzi

Încă de la primele ore ale dimineții cimitirele Constanței au devenit adevărate furnicare. Primii care s-au instalat, chiar la porțile de acces au fost vânzătorii ambulanți. Flori, lu-mânări mici, lumânări mari, chibrituri, de toate găseai la ei. Prețurile, destul de piperate, ca pentru o zi de sărbătoare, buchetul de patru "narcize", cum ne-a îndesat sub nas una din femei, costa 2 lei. Lalele se vindeau cu trei lei, iar liliacul cu cinci lei.Odată ce treci de armata de vânzători, dai de armata de cerșetori. Așteaptă să le dai un pachet sau un bănuț, nu sunt pretențioși. Pe măsură ce înaintezi pe aleile cimitirelor însă rândurile cerșetorilor, majoritatea de etnie romă, se împuținează. Se mai plimbă printre morminte câte o femeie, trăgând după ea un copil mic și o sacoșă mare, dar nu mai sunt atât de mulți precum în anii trecuți.Cum ne așezăm coșurile cu bunătăți, trebuie să căutăm un preot, să citească bucatele, așa cum zice tradiția. Nu mergem prea mult căci găsim un părinte. Acceptă rapid să vină la mormântul unde se afla toată familia. Citește câteva rânduri dintr-o carte, dă de câteva ori cu tămâie în stânga și în dreapta, varsă puțin vin pe mormânt și gata! Îi dăm repede 30 de lei și un pachețel de împărțit, căci se uită către alți credincioși care îl așteaptă să îl preia. Și uite așa, mulțumiți că am făcut rânduielile bisericești, ne așezăm la masă. Râdem, glumim, povestim întâmplări amuzante de pe vremea când trăiau cei dragi. Din când în când se mai apropie câte un cerșetor, dar îl gonim spunându-i că am dat deja altora. "Sunt mai puțini decât anul trecut și nu ne mai asaltează. Se vede că i-au mai dat afară, mai ales pe cei mai agasanți. Nu zice nimeni să nu vină. Sunt și ei oameni și e bine să împarți, dar dacă ar fi după ei nu îi ajung trei saci cu pachete. Noi preferăm să dăm la oameni simpli, pe stradă, nu celor pe care îi vedem că deja au sacoșele pline", ne-a spus Ioana.Aparatul nostru de fotografiat i-a atras atenția și unui "credincios" care consumase deja multe pahare de vin. Se "odihnea" pe un mormânt, aproape tolănit. S-a supărat când l-am fotografiat și a strigat că ar trebui să îi dăm bani pentru asta. A uitat repede de noi, atunci când pe lângă el a trecut o femeie cu o sticlă de vin și a rugat-o să îl omenească. A primit câteva guri de vin și i-a trecut supărarea.Iar "distracția" va continua astăzi, căci mulți constănțeni fie nu au putut să ajungă duminică la cimitir, fie au vrut să evite aglomerația.