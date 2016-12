Peste 800 de constănţeni au solicitat ajutoare de încălzire

1

Ajutoare

Cei care primesc ,,ajutoare,,ar trebui sa presteze o munca in compensatie(curatenie in bloc,intretinerea domeniului public, diferite ,,voluntariate,,)fara de care in alte tari nu prea primesti ajutoare. Apoi, nu inteleg de ce o persoana care domiciliaza in bd.ul Tomis,in trei sau patru camere (find proprietar) ,trebuie sa primeasca astfel de ,,pomeni,,cand foarte simplu ar putea fi ajutata sa-si vanda proprietatea si sa-si cumpere un doua camere confort doi sa ramana si cu ceva bani cu care sa traiasca o batranete demna ...!