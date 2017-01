Peste 700 de sugari din judeţul Constanţa primesc, lunar, lapte praf gratuit

Peste 700 de sugari din județul Constanța primesc, lunar, lapte praf gratuit

Sub pretextul că statul nostru promovează alăptarea la sân, an de an, Ministerul Sănătății reduce cota de lapte praf acordată sugarilor. De câțiva ani, numărul sugarilor care beneficiază de lapte praf gratuit a fost drastic redus. Ministerul Sănătății a decis că laptele praf pentru sugari să fie acordat gratuit numai mamelor cu probleme grave de sănătate, care nu pot alăpta sau copiilor înregistrați drept cazuri sociale. Apoi, doar sugarii înscriși pe listele unui medic de familie au dreptul la acest produs atât de necesar în primele luni de viață. Potrivit conducerii Ministerului Sănătății, mamele cu TBC pulmonar activ, cancer, septicemie, boli psihice grave, scleroză în plăci, insuficiență renală sau cardiacă, diabet zaharat decompensat, mamă infectată cu HIV, cele care fac tratamente cu citostatice, diazepine, anticoagulante, precum și radioizotopi nu au voie să alăpteze. În plus, mai pot primi lapte praf gratuit sugarii sănătoși la care medicul a constatat o creștere nesatisfăcătoare din cauza absenței sau insuficienței cantitative a laptelui matern, copilul adoptat sau care este dat în plasament familial, cât și cel a cărui mamă a decedat. Nici acești copii nu beneficiază în totalitate de cota de lapte praf gratuit, așa acum ne-a declarat dr. Tanța Culețu, directorul adjunct al Autorității de Sănătate Publică Constanța: „Totul depinde de medicii de familie. Sunt localități unde cadrele medicale nu țin legătura cu primăriile. Spre exemplu, am primit mai multe telefoane de la Tuzla și ni se spunea că nu este lapte praf. În realitate, situația era alta“, ne-a spus dr. Tanța Culețu. Copiii care au dreptul să primească o cotă de lapte praf trebuie să fie trecuți pe o listă întocmită de medicul de familie. Lista trebuie să ajungă la Autoritatea de Sănătate Publică a Județului Constanța. Un sugar are dreptul la opt cutii de lapte Lactovit pe lună. Primăriile primesc întreaga cantitate de lapte praf, de unde va fi ridicată de medicii de familie. 200 kg de lapte praf în stoc În luna iulie, conform declarațiilor directorului adjunct al ASPJ Constanța, s-au primit patru tone și jumătate de lapte praf. „Mai avem în stoc 200 kg de lapte praf, care ne va ajunge până la sfârșitul lunii septembrie“, a adăugat dr. Tanța Culețu. În luna aprilie a acestui an, au beneficiat de lapte praf 750 de copii din județul Constanța. O lună mai târziu, numărul lor a crescut la 783, pentru ca în iunie să scadă la 598. Pe parcursul lunii iulie, de lapte praf gratuit au beneficiat 681 de sugari, iar în august 712. Lactovit-ul este cel mai ieftin lapte praf de pe piața românească, așa cum ne-a mărturisit un farmacist. El este oferit spre vânzare la prețul de maxim 16 RON.Sub pretextul că statul nostru promovează alăptarea la sân, an de an, Ministerul Sănătății reduce cota de lapte praf acordată sugarilor. 