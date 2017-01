Peste 7.000 de turişti israelieni, aşteptaţi vara aceasta, pe litoral

Peste 7.000 de turi演i israelieni, a演eptai vara aceasta, pe litoral

Peste 7.000 de turi演i israelieni sunt a演eptai, vara aceasta, pe litoralul rom滱esc. Ace演ia vor fi adu槐 de zborurile charter ale Meshek Wings. Mari, a aterizat, pe aeroportul Mihail Kog緄niceanu, primul zbor charter Tel Aviv - Constana al acestui sezon.„Continu緆 proiectul cu Meshek Wings 槐 anun緆 oficial c 螽 aceast var vom avea trei chartere/s綯t緆滱, 槐 aproximativ 7.000 de turi演i israelieni vor ajunge pe litoral 螽 staiunile Mamaia, N綮odari 槐 Eforie.Asociaia Litoral - Delta Dun綖ii a continuat 槐 螽 acest an campania de promovare 螽 Israel, am participat, din nou, la t漷gul de turism de la Tel Aviv, am realizat primele bro滾ri 槐 filmul de promovare 螽 ebraic Litoralul este capabil s ofere servicii de calitate, iar cele trei chartere pe s綯t緆滱 sunt dovada c suntem capabili s susinem aceste servicii de calitate. Estim緆 venituri de peste 榮pte milioane de dolari pentru operatorii de turism de pe litoral - hotelieri, restaurante, operatori de agrement, shopping etc.”, au declarat reprezentanii Asociaiei Litoral - Delta Dun綖ii.