Peste 7.000 de saci cu gunoaie, adunaţi în Campania „Let’s do it, Romania!” într-o singură zi

În județul Constanța

Peste 7.000 de saci cu gunoaie, adunați în Campania „Let’s do it, Romania!” într-o singură zi

Peste șapte mii de saci cu gunoaie și deșeuri de tot felul au fost colectați sâmbătă, 25 septembrie, în întreg județul Constanța, în cadrul campaniei „Let’s do it, Romania”. Reuniți sub sloganul „Curățenie în toată țara! Într-o singură zi!”, mai mult de 1.700 de voluntari, înarmați cu mănuși și saci de gunoi, au făcut curățenie în județul nostru. Au acționat simultan, pe echipe, în numeroase zone de pe litoral sau din oraș. În sud, s-a făcut curățenie în zona pădurii Hagieni, liziera dinspre Limanu și zona de nord a rezervației naturale, insula Mangalia, peștera La Movile, plaja Saturn – Mangalia, pădurea Comorova, stațiunea Neptun, Balta Mangalia, plaja Vama Veche. Alte echipe au acționat în nord și pe plajele din Constanța și Mamaia. De asemenea, voluntarii Centrului Constanța al Fundației „Alături de Voi România” și-au unit forțele alături de voluntari ai Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța și au făcut curățenie în parcul de lângă spital. „S-au colectat peste 7.000 de saci cu deșeuri. Cele reciclabile au fost transportate la partenerul nostru principal, S.C. Gremlin Computers, pentru a fi reciclate, iar cele cu deșeuri menajere au fost ridicate de firmele de salubritate din zonele respective”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Cosmin Bârzan, coordonatorul campaniei în județul nostru.