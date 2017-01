Peste 500 de gospodării, din întreg judeţul, inundate (galerie foto)

În urma ploii de sâmbătă noaptea,

Peste 500 de gospodării, din întreg județul, inundate (galerie foto)

Potopul s-a abătut, sâmbătă noaptea, asupra județului Constanța. Aversele au depășit cu mult preconizările meteorologilor. Deși erau anunțate precipitații de 30 - 35 l/mp, în localitățile Valu lui Traian, Nuntași și Săcele au fost înregistrate cantități de aproape 70 l/mp. În urma ploii a rămas disperarea oamenilor de a-și vedea avutul luat de ape. Cerul s-a dezlănțuit sâmbătă noaptea. Potrivit informațiilor furnizate de reprezentanții Inspec-toratului pentru Situații de Urgență (ISU) Dobrogea, au căzut precipitații semnificative în tot județul. Astfel, în municipiul Constanța au fost înregistrate precipitații de peste 50 l/mp, în Valu lui Traian, Nuntași și Săcele de aproape 70l/mp, de 35 l/mp la Medgidia și Pantelimon, iar la Mihai Viteazu de 46 l/mp. Bilanțul este îngrijorător: peste 500 de gospodării și locuințe, din întreg județul, au fost inundate. „În casă, ne vine apa până la brâu” Cel mai afectat a fost însă municipiul Constanța. Dispeceratul ISU Dobrogea a fost apelat, în cursul nopții de sâmbătă, de peste 300 de constănțeni, care cereau ajutor pentru scoaterea apei din case și subsolurile blocurilor. Până duminică după-amiază, alte 70 de apeluri cereau sprijinul pompierilor. Cartierele Km 4-5 și Km 5 au fost, pentru câteva ore, sub ape. Străzile erau impracticabile, ba chiar apa a pătruns și în mașinile aflate în parcări. În apropierea Șos. Mangalia, șuvoiul de apă aproape a acoperit autoturismele staționate. Spre disperarea constănțenilor din aceste zone, apa a pătruns în locuințe, distrugând bunurile. „În casă, ne vine apa până la brâu”, ne-a spus plângând o localnică de pe strada Theodor Speranția. Potrivit purtătorului de cuvânt ISU Dobrogea, Paula Anghel, pompierii au intervenit pentru scoaterea apei din gospodării și locuințe de pe aproape 30 de artere din municipiu: Șos. Mangaliei, Bd. Aurel Vlaicu, 1 Mai, I. C. Brătianu, Tomis, Mamaia, străzile Theodor Speranția, Poporului, Soveja, Egretei, Frigului, Mugurului, Oituz, Dragoslavelor, Semănătorului, Andrei Mureșan, Sălciilor, Soarelui, Arcului, București, Bradului, Ștefan Mihăileanu, Mușcatelor, Victor Haiducul, Nicolae Grindeanu. „Municipiul Constanța a fost grav afectat de inundații din cauza sistemului de canalizare subdimensionat și a amplasamentului terenurilor. Am intervenit cu 143 de subofițeri și 9 ofițeri, în timpul nopții de sâmbătă”, a afirmat Paula Anghel. 18 echipe ale SC RAJA SA au intervenit, încă de sâmbătă noaptea, pentru decolmatarea sistemului de canalizare. Irina Oprea, purtător de cuvânt al RAJA, ne-a transmis că la dispeceratul instituției au fost înregistrate 83 de reclamații, provenite de la abonații din Coiciu, Dacia, Km 4-5, CET, zona Intim, Delfinariu și stațiunea Mamaia. Morga Spitalului de Boli Infecțioase, inundată Precipitațiile abundente au afectat și mai multe instituții constănțene. Astfel, apa a pătruns într-un laborator și în morga Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, dar cadrele medicale au reușit să scoată la timp aparatura. Pe de altă parte, dr. Stela Halichidis, managerul spitalului, a afirmat că urmează să se verifice dacă mai funcționează camera frigorifică din morgă, unde apa a ajuns până aproape de tavan. A fost inundat, de asemenea, subsolul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, dar reprezentanții instituției spun că nu a fost afectată arhiva. Probleme au fost semnalate și la Casa Căsătoriilor și sediul Corp Control al Primăriei Constanța. Nici plajele nu au scăpat furiei norilor. Pe litoral s-au format ravene, cele mai afectate fiind plajele din stațiunea Mamaia, în zona hotelurilor Modern, Victoria, restaurantului Cleopatra. În județ, aversele semnificative au cauzat inundarea a 17 case și aproape 130 de gospodării din Valu lui Traian. „Sistemul de canalizare din zona Valea Seacă a fost înfundat”, a explicat Ionela Burlacu, reprezentant al Primăriei Valu lui Traian. În Poarta Albă, au fost inundate șase case din centrul comunei și strada Prosperității. „Este a treia oară când este inundată această stradă. Sperăm ca în scurt timp să terminăm realizarea sistemului de canalizare, pentru a nu mai avea probleme”, ne-a spus Vasile Delicoti, edilul local. De asemenea, au fost semnalate gospodării inundate în Murfatlar, Agigea, Tuzla etc. 20 de localități lăsate fără lumină Ploaia a avariat și liniile de medie tensiune, astfel că mai multe cartiere din Constanța și aproape 20 de localități din mediul rural printre care Valu lui Traian, Murfatlar, Cogealac, Grădina și Poarta Albă, au rămas fără curent electric. „În cursul nopții de sâmbătă, localitățile Gura Dobrogei, Lumina și Palazu Mic au fost fără tensiune, la fel și zona Taberei Năvodari, spre dimineață echipele Enel remediind defecțiunile. Totodată, în Constanța, 100 de abonați de pe str. B. P. Hașdeu nu au avut energie electrică din cauza unui cablu rupt, duminică dimineață alimentându-se provizoriu prin grup halogen, până la remedierea totală a defecțiunii. 500 de abonați din zona Bd. Mamaia și str. Războieni au rămas fără electricitate, dar nu mai sunt probleme”, ne-a informat Johanna Scîntee, purtător de cuvânt al Enel Distribuție Dobrogea. Specialiștii de la Centrul de Meteorologie au anunțat, pentru astăzi, vreme instabilă, cu slabe averse de ploaie. În cursul dimineții este posibil să fie ceață, au mai spus meteorologii, adăugând că vor fi înregistrate temperaturi minime de 14 grade Celsius și maxime de 26 grade Celsius.