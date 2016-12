Peste 50 de saci de deşeuri, adunate selectiv de turişti

Peste 50 de saci de deșeuri, adunate selectiv de turiști

20 de saci de PET-uri, 9 saci de aluminiu, 5 saci de sticlă, 9 saci de hârtie și 8 saci de gunoi menajer, aceasta este „recolta” turiștilor care au colectat selectiv deșeurile de pe plajă. Bilanțul campaniei „Litoral curat”, al organizației nonguvernamentale Mare Nostrum, este 51 de saci de deșeuri și peste 2.000 de persoane informate despre importanța colectării selective a gunoaielor. În plus, turiștii, care au colectat responsabil și selectiv deșeurile, la coșurile corespunzătoare, au putut participa la o tombolă cu 80 de premii. „Litoral Curat este unul dintre cele mai longevive proiecte ale ONG Mare Nostrum. Astfel că, în fiecare an, încercăm să găsim strategii noi de abordare a cetățenilor, precum și a problemei deșeurilor. Și, la fel ca și în ceilalți ani, și anul acesta ne-am confruntat cu reacții diverse, din partea turiștilor. Am întâlnit atât oameni dispuși să ne asculte, oameni etuziasmați de o astfel de inițiativă, cât și oameni mai puțin receptivi, dar care, în schimb, ne-au citit, cu interes, materialele informative. Ne-am obișnuit, însă, cu tot felul de reacții. Doar luptăm de atâția ani, pentru schimbarea mentalităților și a practicilor actuale. Anul acesta am considerat că este necesar ca, pe lângă sfaturile, referitoare la colectarea selectivă, turiștii să fie îndemnați să adopte și un comportament civilizat, atât față de ceilalți turiști, cât și față de mediul înconjurător. Am organizat chiar și tombole, pentru a-i răsplăti pe cei care colectează responsabil deșeurile. Și am observat că, motivați sau nu, turiștii au ales să arunce deșeurile, la pubelele corespunzătoare și să nu transforme plaja într-un coș de gunoi”, a declarat Alexandra Telea, coordonatorul proiectului.