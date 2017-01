Peste 5.000 de constănţeni au solicitat carduri de asigurat

Peste 5.000 de constănțeni au solicitat carduri de asigurat

Peste 5.000 de constănțeni au solicitat, de la începutul anului și până în prezent, eliberarea de carduri de asigurat care să le permită să beneficieze de servicii medicale în statele din Uniunea Europeană. Nu toți s-au întors, însă, la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Constanța (CJAS) pentru a ridica aceste carduri. Potrivit purtătorului de cuvânt al CJAS, Lămâița Antochi, aproape 300 de astfel de documente își așteaptă și în prezent destinatarii. Multe carduri au expirat deja. De la 29 iunie, casele de asigurări au emis certificate provizorii de asigurat în locul cardurilor. Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) nu a mai prelungit contractul de furnizare și distribuire de carduri europene de asigurări de sănătate, care a fost încheiat de fosta conducere a instituției pentru o perioadă de șase luni și care a expirat în data de 30 iunie. Ca urmare, românii au primit certificate provizorii. De la 1 septembrie, vor fi eliberate din nou carduri. Documentele vor costa 4 lei, față de circa 2 lei, cât au costa până acum. Oficialii Casei Naționale de Asigurări de Sănătate au precizat că, în plus, față de cele vechi, noile carduri europene de sănătate vor avea trei elemente de verificare și securitate: microtext, inscripționare prin care pe site-ul www.ceass.ro se poate verifica validitatea cardului și sigla CNAS în cerneală UV invizibilă cu ochiul liber după aplicarea sa.Cardurile emise în prima jumătate a acestui an își vor menține valabilitatea. Potrivit declarației directorului executiv al CJAS, ec. Marinel Ciobanu, persoanele care vor să plece în străinătate și au nevoie de card de asigurat trebuie să se prezinte la sediul CJAS cu o copie după actul de identitate, dar și cu dovada de asigurat, în cazul pensionarilor - cuponul de pensie, iar al elevilor și studenților -adeverință sau carnetul vizat la zi. Cardul se eliberează în maxim șapte zile lucrătoare. Serviciile de distribuție sunt asigurate de Poșta Romană, cardul fiind livrat solicitanților ca scrisoare recomandată simplă. Valabilitatea cardului european este de șase luni și va putea fi folosit numai în fața autorităților sanitare din țara de destinație sau de tranzit, pentru dovedirea calității de asigurat în România. Cardul de sănătate permite românilor aflați în călătorie accesul la servicii medicale pentru probleme de sănătate care apar după ce asiguratul ajunge în țara de destinație.