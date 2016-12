Peste 35.000 de turişti au fost la mare, de 1 Mai

Peste 35.000 de turiști au fost la mare, de 1 Mai

Stațiunile de pe litoral aflate în topul preferințelor turiștilor români pentru minivacanța de 1 Mai au fost Mamaia, Vama Veche și Eforie.După primele numărători și so-coteli, peste 35.000 de turiști s-au aflat la mare de 1 Mai. Asociația Litoral-Delta Dunării a organizat, cu acest prilej, acțiuni de promovare simultană cu agenți de turism și jurnaliști din Turcia și Italia, au fost lansate primele broșuri și spoturile video Mamaia în ebraică, turcă și italiană, a fost lansat primul zbor ce conectează litoralul de Milano și a fost lansat programul Litoralul pentru toți și în Republica Moldova. De asemenea, a avut loc cea de-a opta paradă a litoralului românesc, în Mamaia Style, iar hotelurile, barurile, cluburile și restaurantele au fost pline.„A fost un week-end de foc, așa cum am estimat. Peste 35.000 turiști au fost în mod cert pe litoral. Ma-maia a fost sută la sută ocupată la întreaga capacitate pusă la bătaie, așa cum am anunțat, a fost un week-end plin de distracție și așa va fi toată vara. Suntem mândri că am reușit să organizăm, din nou, cea mai frumoasă paradă a turismului românesc. Am încheiat parada în Mamaia, stațiunea cea mai animată din România și cu cei mai mulți prieteni, unde, alături de tour-operatorii și jurnaliștii italieni, turci și moldoveni, am dat startul dis-tracției de noapte, pentru acest sezon estival”, a declarat Corina Martin, președintele Asociației Litoral - Delta Dunării.