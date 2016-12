Peste 3.300 de candidaţi susţin proba scrisă pentru admiterea la INM

Peste 3.300 de candidați susțin proba scrisă pentru admiterea la INM

25 August 2011

Peste 3.300 de absolvenți de Drept susțin, astăzi, prima probă, cea scrisă, pentru admiterea pe cele 200 de locuri de auditori de justiție scoase la concurs de Institutul Național al Magistraturii și Consiliul Superior al Magistraturii, potrivit listelor publicate de INM. Potrivit sursei citate, 3.433 de absolvenți de Drept s-au înscris în concurs, iar după verificarea dosarelor și retragerea unora dintre candidați au rămas în cursă 3.373. Aceștia concurează pentru admiterea pe unul din cele 200 de locuri de auditori de justiție, 100 de procurori și 100 de judecători. Aceștia susțin, joi, prima probă, cea scrisă, care constă într-un examen tip grilă, cu 100 de întrebări din Dreptul civil, dreptul procesual civil, dreptul penal și dreptul procesual penal. Pentru a promova examenul, care este eliminatoriu, candidații trebuie să obțină minim 70 de puncte din cele 100 posibile. Rezultatele probei scrise urmează să fie afișate pe 31 august, iar cele finale, după soluționarea eventualelor contestații, pe 6 septembrie. A doua etapă a concursului are două probe, respectiv un test de verificare a raționamentului logic, care constă tot într-un test grilă, care se susține pe 8 septembrie, urmată de un interviu, care constă în chestionarea orală a candidaților în scopul identificării aptitudinilor, motivațiilor și elementelor de etică specifice profesiei de magistrat, probă care va avea loc în perioada 9 - 19 septembrie.Rezultatele finale la concursul de admitere la INM vor fi afișate pe 26 septembrie. Nota finală a candidaților se compune din nota la proba scrisă, care contează în proporție de 75%, cea la testul de verificare a raționamentului logic (15%), în timp ce rezultatul interviului contează în proporție de 10%. Pentru a fi considerat promovat, un candidat trebuie să obțină minim nota 7, iar admiterea se face în ordinea descrescătoare a notelor. La concursul pentru admiterea la INM se poate înscrie, potrivit legii, persoana care are cetățenie română, domiciliu în România și capacitatea deplină de exercițiu, este licențiată în Drept, nu are antecedente penale sau cazier fiscal, cunoaște limba română și este aptă din punct de vedere medical și psihologic pentru exercitarea funcției.