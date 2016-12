Peste 3,3 milioane de numere de telefon portate

Din data de 21 octombrie 2008, când a fost lansat serviciu de portare a numerelor de telefon mobile sau fixe, și până la jumătatea lunii octombrie 2016 au fost portate 3.314.726 de numere, dintre care 2.679.104 sunt numere de telefonie mobilă și 635.622 sunt numere de telefonie fixă.Românii care au ales un alt operator, dar și-au păstrat numărul de telefon, au fost tot mai numeros an de an: dacă în 2008 au fost realizate 15.681 de portări, în 2009 au fost 180.239 de portari, în 2010 numărul lor a fost de 221.219, în anul 2011 a ajuns până la 260.256, în anul 2012 s-au înregistrat 255.893 de portări, 274.137 de numere s-au portat în 2013, iar în anii 2014 și 2015 creșterea a fost semnificativă: 564.648 de portări, respectiv 844.477. De la începutul acestui an și până în prezent au fost portate 698.176 de numere de telefon.În segmentul telefoniei mobile, RCS&RDS este furnizorul cu cele mai multe numere primite prin portare (870.768), fiind urmat de Vodafone cu 685.989 numere, Orange cu 637.444 numere, Telekom România Mobile Communications cu 445.103 numere și Telekom România Communications cu 38.993 de numere de telefonie mobilă portate.Direcția de migrare a utilizatorilor români se menține și în ceea ce privește telefonia fixă, RCS&RDS conducând cu 171.036 de numere portate, urmat de Vodafone cu 149.649 de numere, UPC cu 132.715 de numere, Orange cu 123.971 de numere și Telekom România Communications cu 24.961 de numere de telefonie fixă primite din alte rețele prin portare.