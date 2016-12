Peste 270 de locuri de muncă în străinătate, disponibile prin reţeaua Eures

Peste 270 de locuri de muncă în străinătate, disponibile prin rețeaua Eures

279 de locuri de muncă în străinătate sunt disponibile, în această perioadă, în rețeaua Eures, prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța.Austriecii caută zece muncitori calificați sau necalificați în domeniul forestier, cu un salariu net de 1.300 de euro pe lună. În Belgia sunt valabile un post de manager de proiect și unul de analist programator, salariul și pachetul de beneficii fiind în concordanță cu profilul. Maison de Retraite Saint Antoine din Franța angajează un medic coordonator, pentru care salariul propus este de 50.000 de euro pe an.Cele mai multe locuri de muncă, 174, sunt scoase la concurs în diferite regiuni din Germania, dar și în diferite meserii. Se găsește de muncă și pentru specialiștii IT, inginerii tehnicieni, bucătari, ospătari, personal de serviciu, operatori mașini mase plastice sau manageri restaurant. Salariile pleacă de la 1.500 de euro brut pe lună pentru un bucătar și pot ajunge 4.000 - 5.000 de euro pentru ingineri.În Italia, o familie caută o persoană pentru îngrijire copil și oferă 100 de euro pe săptămână. În Norvegia sunt disponibile opt joburi de inginer electric, bucătar, patiser, bucătar-șef, berar și inginer operațiuni de foraj. Retribuția cea mai mică este de 39.000 de euro brut pe un an, pentru bucătari și patiseri, iar inginerii pot ajunge chiar și la 82.000 de euro brut pe an, în funcție de calificare și experiență, la care se adaugă și compensații.Firma Gartner Intertrans Hungaria pune la bătaie 75 de locuri de șoferi de camion internațional, cu un salariu de 98.000 de forinți pe lună, la care se adaugă alte beneficii și se poate ajunge la un total net de 350.000 - 395.000 de forinți pe lună.Oferta Eures mai include un post de cercetător postdoctoral la Universitatea Tehnică Liberec din Republica Cehă, plătit cu 2.000 de euro pe lună, șase poturi de lucrător cu mașini de cusut, în Slovacia, cu 337,70 de euro pe lună, și un post de tehnician în industria laptelui în Suedia, cu un salariu nespecificat.Informații suplimentare puteți afla la adresa www.eures.anofm.ro, consilier Eures Elena Pană, tel. 0241/481.553, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța.