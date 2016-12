Peste 25 de notificări prin sistemul RAPEX, în România, în 2012

În 2012, statele membre au făcut peste 2.200 de notificări privind produsele nealimentare periculoase, care au fost raportate in cadrul sistemului UE de alertă rapidă (RAPEX). RAPEX este sistemul UE de alertă rapidă cu privire la produsele nealimentare potențial periculoase pentru consumatori care nu respecta standardele de siguranță. Față de 2011 este o creștere cu 26% a numărului de alerte.Tonio Borg, comisarul responsabil cu politica în domeniul sănătății și al protecției consumatorilor a declarat că exista un „nivel crescut de siguranță în cadrul pieței interne. Sistemul RAPEX este o componenta esențială a eforturilor depuse de UE in domeniul protecției consumatorilor”. Totodată, Borg a mai spus că există la nivelul Comisiei propuneri legislative privind siguranța produselor și supravegherea pieței.Principalele produse periculoase au fost articolele de îmbrăcăminte (34%) și jucăriile (19%), dar și aparatele electrice (11%), vehiculele (8%) și produsele cosmetice (4%). Riscurile pentru consumatori au fost legate de substanțele chimice, strangulare și rănire. Riscul de rănire și cel de strangulare sunt deseori identificate în articole pentru copii cu cordoane și șnururi. Cel mai frecvent furnizor consemnat in sistemul de alertă este China (58%). România a avut în 2012 un număr de 27 de notificări. Printre produsele notificate de țara noastră există: jucării, textile (îmbrăcăminte pentru copii), echipamente electrice (căni electrice, fierbătoare, prize multiple, lămpi etc.). A existat și un număr de 68 de retrageri voluntare de produse.