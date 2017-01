Peste 230 de copii din Cumpăna şi Ovidiu au unul sau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate

Peste 230 de copii din Cumpăna și Ovidiu au unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate

„Când a plecat mama prima dată la muncă în străinătate am plâns mult. A doua oară a fost din nou tristă, dar știam că numai așa putem să ne terminăm casa“. Așa își descrie sentimentele unul dintre sutele de copii care au cel puțin unul dintre părinți plecat să muncească peste hotare. Copiii rămân în grija bunicilor, de multe ori prea bolnavi, sau a altor rude, care însă nu pot înlocui rolul părintelui. Pentru a trece mai ușor peste perioada în care le lipsesc părinții, Asociația Psihologilor și Psihopedagogilor din Constanța (APSIPED) le întinde o mână de ajutor acestor copii. Nu e vorba neapărat de ajutorare materiale, ci mai ales de o vorbă bună, un sfat, un umăr care să le asculte temerile și bucuriile. Proiectul se intitulează „Prietenii mei de acasă”, fiind finanțat de Fundația Soroș, prin Programul „Fondul de Urgență”. Programul durează un an de zile și oferă consiliere psihologică, de grup și individuală, atât copiilor, cât și persoanelor lăsate în îngrijire. „În prezent, în proiect sunt incluși 128 de copii din Ovidiu și 108 din Cumpăna. Inițial, ne-am propus un număr de 75 de copii din fiecare localitate, dar, ulterior, am actualizat baza de date și am constatat că sunt mult mai mulți care au unul sau ambii părinți plecați în străinătate. De altfel, numărul lor se schimbă în permanență pentru că unii părinți se întorc și copiii ies din program, dar pleacă alții, ai căror copii intră în atenția noastrăi”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, psihologul Marieta Găescu, coordonatorul proiectului. Tratați cu indiferență de comunitatea din jur Unul dintre obiectivele inițiativei APSIPED este acela de a crea și dezvolta rețele comunitare de sprijin pentru acești micuți. Se dorește ca, după încheierea programului „Prietenul meu de acasă”, copiii să fie sprijiniți în continuare de membri ai comunității din care fac parte. „Prin intermediul cadrelor didactice am încercat să sensibilizăm ceilalți părinți să ajute la socializarea copiilor, să-i invite acasă la ei, fie ca micuții să-și facă temele împreună, fie la masă într-o după-amiază, sau într-un week-end, o ieșire, o călătorie scurtă. Din păcate, acesta este un punct slab. Nu am găsit familii disponibile să se implice în astfel de activități. Avem doar două cadre didactice care sunt implicate în colectarea de cadouri. Dar noi nu dorim neapărat sprijin de natură materială, ci mai ales afectivă. Se pare că acest mesaj nu s-a înțeles sau este vorba și de mentalitatea oamenilor, care, întotdeauna, își pun problemele lor mai presus de orice”, a mai precizat Marieta Găescu. Pe lângă consiliere psihologică, proiectul le oferă părinților rămași în țară posibilitatea să se reintegreze pe piața muncii, punând la dispoziție nouă burse de cursuri de calificare și recalificare. Asociația susține 400 de lei din costuri, iar diferența o suportă beneficiarul. În prezent, sunt înscrise patru mămici, două din Ovidiu, care fac cursuri de coafură, frizerie, manichiură, pedichiură, și două din Cumpăna, care fac școala de șoferi. De asemenea, sunt organizate acțiuni comune cu toți copiii din cele două localități, picnicuri, excursii, concursuri de cultură generală. La finalul proiectului, copiii cu prezențe constante la consiliere și cu rezultate foarte bune la învățătură vor putea merge într-o tabără de cinci zile la munte.