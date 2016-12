Peste 200 de familii ajutate de Crucea Roşie de sărbători

Peste 200 de familii ajutate de Crucea Roșie de sărbători

Crucea Roșie este alături de cei nevoiași în tot timpul anului, dar mai ales de sărbători. Cu o mână de oameni, voluntari, și cu sprijinul altor oameni mărinimoși, de Crăciun, organizația constănțeană i s-a alăturat Moșului pentru a le împărți daruri familiilor fără posibilități materiale și pentru a le face sărbătorile mai frumoase. Datorită lor, peste 200 de familii vor avea ce pune pe masă în seara de Crăciun, iar copiii lor se pot bucura de cadourile Moșului. Nu este simplu, este muncă multă, voluntariatul însemnând atât putere de muncă, forță fizică, pentru a căra toate pachetele, cât și forță și tărie psihică. Nu de puține ori cazurile pe care le întâlnesc sunt deosebit de grave, iar situația dificilă din multe familii depășește deseori imaginația. Donațiile nu sunt mari, însă suficient de consistente pentru a le asigura o masă de sărbători. „Continuăm cu donațiile de alimente și cu Caravana lui Moș Crăciun. Numai în ultima săptămână am strâns, prin Banca de Alimente, din trei supermarket-uri din Constanța, peste 350 de kilograme de alimente. Toate acestea sunt donate de populație. Le mulțumim oamenilor care ne-au ajutat și le transmitem La mulți ani! și Sărbători fericite!, pentru că au reușit, prin efortul lor, să le ofere ceva pe masa de Crăciun, celor care într-adevăr au nevoie”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Carmen Lungu, coordonatorul Crucea Roșie Constanța. Din ce în ce mai multe cazuri sociale Situația economică dificilă din ultima perioadă și-a pus amprenta grea pe viața multor români. Rămași fără slujbă sau cu salariile reduse, numeroase familii se văd în prag de sărbători fără posibilitatea de a-și hrăni copiii. „Sunt din ce în ce mai multe cazuri, mulți dintre cei care au nevoie de ajutor sunt șomeri, însă, din păcate, nu putem să-i ajutăm pe toți și ne doare sufletul. Numai în ultima săptămână am sprijinit 110 familii, oferindu-le alimente și cadouri pentru copii, iar până la sfârșitul anului în curs vom depăși 200 de familii”, a mai precizat Carmen Lungu. Pentru a veni în sprijinul tuturor familiilor nevoiașe, Crucea Roșie închiriază Crăciuni și Crăciunițe, iar fondurile strânse vor fi donate. Tariful a rămas la nivelul celui de anul trecut, 100 de lei pe oră, de persoană. Cererile nu sunt multe, dar orice bănuț în plus contează. „Nu ne descurcăm extraordinar de bine, ne mulțumim cu minimum necesar și noroc că am alături de mine câțiva voluntari cu sufletul mare care știu situația și își plătesc singuri transportul și deplasările, o fac din tot sufletul. Am observat că lumea a început să priceapă ce înseamnă voluntariatul. Sunt de patru ani la Crucea Roșie, iar în ultimele două luni au venit foarte multe persoane care vor să ni se alăture și să devină voluntari, iar acest lucru nu poate decât să mă bucure. Iar pentru persoanele care nu cred încă faptul că toate donațiile, fie în alimente, haine, fie în alte produse nu ajung unde trebuie, le rog să vină alături de mine și să fie voluntari pentru o zi”, a încheiat Carmen Lungu.