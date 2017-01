Peste 2.600 de constănţeni au fost disponibilizaţi de la începutul anului

Peste 2.600 de constănțeni au fost disponibilizați de la începutul anului

Numărul șomerilor din județul nostru este în creștere, fapt evidențiat de datele centralizate la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Constanța. Dacă în prima lună a anului erau aproximativ 11.500 șomeri, la sfârșitul lui iulie, agenția constănțeană înregistra 12.459 șomeri și o rată a șomajului de 4%. Iar conducerea AJOFM estimează că procentul va mai crește până la sfârșitul anului în curs. „La nivel național, s-a discutat despre o creștere a ratei șomajului până la 8%. La Constanța, estimăm o creș-tere de încă un procent sau două”, a declarat Romulus Mincă, director coordonator AJOFM Constanța, în cadrul unei conferințe de presă desfășurate ieri. Potrivit reprezentantului agenției, de la începutul anului și până în prezent, 64 de firme constănțene au disponibilizat 2.605 persoane, iar restructurările continuă. „Pentru luna august, două societăți comerciale din domeniul construcțiilor și activităților conexe transporturilor ne-au anunțat că disponibilizează 91 de oameni. Pentru septembrie nu au primit încă nicio înștiințare”, a precizat directorul coordonator. El a afirmat că, pe de altă parte, lista locurilor de muncă disponibile, înregistrate la agenția constănțea-nă, este din ce în ce mai „săracă”. În luna mai, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă aveau la dispoziție o ofertă de peste 837 de joburi. În iulie, lista a fost redusă drastic la doar 88 de slujbe. „Nu avem unde să-i orientăm pe șomeri, pentru că oferta este din ce în ce mai redusă. Se găsesc numai locuri de muncă de vânzători, agenți pază, muncitori necalificați sau în alimentație publică. Nu sunt oferte, în schimb, pentru absolvenții de studii superioare”, a exemplificat Romulus Mincă. Doar cinci primării au angajat șomeri în 2009 Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea forței de muncă prevede, ca măsură de încurajare a angajării șomerilor, subvenționarea locurilor de muncă prin fonduri acordate de la bugetul asigurărilor de șomaj. Măsura poate fi accesată atât de operatorii privați, cât și de autoritățile locale, pentru angajări temporare, existând însă condiția ca șomerii angajați să fie deja înregistrați la AJOFM. Romulus Mincă a arătat că fonduri pentru subvenționări există, fiind alocate de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), dar interesul manifestat de agenții economici și primării este redus. De la începutul anului în curs, doar cinci primării au încheiat convenții cu AJOFM Constanța, iar pentru lunile rămase până la sfârșitul anului, niciun edil nu și-a manifestat interesul. „Avem fonduri să subvenționăm angajarea a 1.000 de șomeri. În schimb, noi avem convenții încheiate cu cinci primării, respectiv Valu lui Traian, Murfatlar, Medgidia, Hârșova și Cumpăna, pentru angajarea temporară a 246 de șomeri, pentru care suma alocată de la bugetul asigurărilor pentru șomaj este 537.000 de lei”, a afirmat directorul AJOFM. Situația stătea altfel în anii trecuți, a precizat Gabriela Spătaru, purtător de cuvânt AJOFM: „De vină este criza financiară, căci au fost ani când am avut și peste 2.400 de șomeri subvenționați. De exemplu, Primăria Ghindărești a încheiat an de an convenții cu AJOFM, dar anul acesta nu am mai primit nicio solicitare de la ei”. La conferința de presă organizată de AJOFM au fost prezenți și George Cojocaru, primarul orașului Murfatlar și Florin Mitroi, edilul șef din Valu lui Traian, care au acuzat legislația restrictivă, întârzierea cu care vin fondurile pentru subvenționare, ba chiar și dezinteresul oamenilor. „Noi nu putem să-i angajăm pe șomeri decât pentru anumite sarcini, precum amenajarea spațiilor verzi, întreținerea drumurilor sau a dotărilor urbane. Ne-ar fi de ajutor dacă am putea să-i angajăm și pentru lucrările de la școli, de exemplu, dar legislația nu ne permite”, a arătat George Cojocaru, care a menționat că 10 localnici din Murfatlar sunt angajați, până în octombrie, în baza acestei măsuri de stimulare. „Este bine că se creează locuri de muncă și în plus economisim, astfel, 70% din cât ne-ar cere o societate pentru lucrările respective. Dar să spunem și aspectele neplăcute. Subvențiile acordate de AJOFM vin cu întârziere. Anul trecut a trebuit să le plătim noi salariile întregi, pentru că timp de opt luni nu am primit niciun leu. Anul acesta, subvențiile au întârziat deja două luni”, a adăugat Florin Mitroi, care a precizat că, deocamdată, administrația din Valu lui Traian are fonduri pentru a suporta salariile celor 35 de șomeri angajați temporar, dar sunt localități care nu-și permit. Rămâne de văzut câți șomeri din mediul rural vor mai fi angajați temporar, până la sfârșitul anului, de către autoritățile locale, în baza acestor măsuri de stimulare, în condițiile în care Guvernul amenință primăriile cu reduceri serioase de personal. Romulus Mincă susține, pe de altă parte, că angajările temporare ale șomerilor nu intră sub incidența intențiilor guvernamentale de restructurare.