Peste 1000 de cazuri de gripă porcină confirmate la nivel mondial

Medicii din județul Constanța sunt pregătiți să intervină în cazul îmbolnăvirilor cu virusul AH1N1, cunoscut sub denumirea de gripă porcină. Dr. Mihaela Dinisov, director adjunct al Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța, ne-a declarat că la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase au sosit antiviralele necesare, în special Tamiflu, existând astfel un stoc suficient. De asemenea, toate unitățile spitalicești din județ au în dotare echipamente de protecție și măști. „La rândul nostru, am dotat toate punctele de trecere a frontierei cu astfel de echipamente de protecție”, ne-a spus dr. Mihaela Dinisov. Potrivit dr. Camelia Ciobotaru, director executiv al DSP Constanța, o ambulanță a fost pregătită special pentru a interveni numai la solicitările privind cazurile de gripă porcină, iar pacienții urmează să fie ținuți sub observație la Spitalul de Boli Infecțioase. „Punctele de frontieră de la granița cu Bulgaria, Aeroportul Mihail Kogălniceanu și portul sunt permanent monitorizate de specialiștii direcției și până în prezent nu s-au semnalat cazuri de persoane care să fi venit în România din state în care au fost înregistrate cazuri de gripă AH1N1", a arătat dr. Ciobotaru. Ieri, la orele prânzului, numărul cazurilor confirmate de gripă porcină ajunsese la 1.008. Cele mai multe îmbolnăviri au fost semnalate în Mexic - 590 cazuri, dintre care 22 mortale, urmată de SUA, cu 226 cazuri, dintre care unul mortal. Gripa porcină a mai fost confirmată în Canada - 101 pacienți, Spania - 44 cazuri, Anglia - 18 bolnavi, Germania - 8 cazuri, Franța - 2 pacienți, Noua Zeelandă - 5 îmbolnăviri, Italia - 2 pacienți. Câte un caz a fost semnalat în Austria, Olanda, Elveția, China, Danemarca, Coreea de Sud, Costa-Rica, Irlanda și Columbia.