Peste 100 delfini mor, anual, pe coasta românească

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Societatea de Explorări oceanografice și protecție a Mediului Marin „Oceanic Club” face un apel pentru urgentarea implementării programului „Delfinii în criză”, inițiat în toamna anului 2005, în parteneriat cu Institutul „Grigore Antipa”. „Rugăm atât autoritățile, cât și firmele, companiile și populația civilă să ne semnaleze prezența delfinilor morți și în măsura posibilităților să ne faciliteze accesul pentru a preleva probe și eșantioane extrem de utile pentru campania de cercetare a programului“, se arată într-un comunicat „Oceanic Club”. Lansat sub moto-ul: „Indiferența ucide! Implică-te!”, programul „Delfinii în criză“ are ca prim și urgent obiec-tiv identificarea și recuperarea plaselor de pescuit abandonate/pierdute, aflate în zona maritimă economică exclusivă a României. Pierdute în apele mării de pescari sau abandonate de braconieri, aceste plase, a căror lungime totală depășește sute de kilometri, capturează și ucid inutil atât cantități mari din stocurile piscicole (și așa supuse unei presiuni mari din partea activităților umane), cât și delfini. Anual, mor în medie 120 de delfini numai la coasta româneasca, ca urmare a capturării lor de către uneltele de pescuit. „Dacă avem în vedere că în Marea Neagră populațiile totale ale celor trei specii nu depășesc 4.500 exemplare, precum și faptul că viteza de regenerare este scăzuta, putem spune că situația este deosebit de gravă”, precizează Răzvan Popescu Mirceni, directorul Oceanic Club.Societatea de Explorări oceanografice și protecție a Mediului Marin „Oceanic Club” face un apel pentru urgentarea implementării programului „Delfinii în criză”, inițiat în toamna anului 2005, în parteneriat cu Institutul „Grigore Antipa”. „Rugăm atât autoritățile, cât și firmele, companiile și populația civilă să ne semnaleze prezența delfinilor morți și în măsura posibilităților să ne faciliteze accesul pentru a preleva probe și eșantioane extrem de utile pentru campania de cercetare a programului“, se arată într-un comunicat „Oceanic Club”. Lansat sub moto-ul: „Indiferența ucide! Implică-te!”, programul „Delfinii în criză“ are ca prim și urgent obiec-tiv identificarea și recuperarea plaselor de pescuit abandonate/pierdute, aflate în zona maritimă economică exclusivă a României. Pierdute în apele mării de pescari sau abandonate de braconieri, aceste plase, a căror lungime totală depășește sute de kilometri, capturează și ucid inutil atât cantități mari din stocurile piscicole (și așa supuse unei presiuni mari din partea activităților umane), cât și delfini. Anual, mor în medie 120 de delfini numai la coasta româneasca, ca urmare a capturării lor de către uneltele de pescuit. „Dacă avem în vedere că în Marea Neagră populațiile totale ale celor trei specii nu depășesc 4.500 exemplare, precum și faptul că viteza de regenerare este scăzuta, putem spune că situația este deosebit de gravă”, precizează Răzvan Popescu Mirceni, directorul Oceanic Club.