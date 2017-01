Peste 100 de angajaţi din Năvodari au depus cereri de recalculare a pensiilor

Peste 100 de angajați din Năvodari au depus cereri de recalculare a pensiilor

Peste 100 de cereri de recalculare a pensiilor au fost depuse de foștii angajați ai USAS Năvodari, actuala SC Marway-Fertilchim SA. Soluționarea a fost întârziată din cauza imposibilității emiterii de adeverințe necesare recalculării pensiilor în cuantumul cuvenit conform legii, deoarece actele premergătoare emiterii de adeverințe nu au fost preluate integral de către Casa Județeană de Pensii Constanța. Zilele acestea, reprezentanții Casei Județene de Pensii Constanța (CJP), împreună cu reprezentanți ai Direcției Județene a Arhivelor Naționale (DJAN) Constanța vor merge la Năvodari, la societatea SC Marway-Fertilchim SA, pentru a vedea care este situația documentelor referitoare la stagiile de cotizare la asigurările sociale ale salariaților. Sunt peste 100 de cereri de recalculare a pensiilor formulate de către foștii angajați ai USAS Năvodari. Am luat legătura cu Marinela Marinescu, directorul executiv al SC Marway-Fertilchim SA, care ne-a spus: „Știu că există un loc cu multă arhivă și sper ca repre-zentanții de la Casa de Pensii să vină s-o ridice. STAF-ul, lichidatorul, ar fi trebuit să le dea toată arhiva. Există o hotărâre a instanței definitivă și irevocabilă și trebuie să vină să preia arhiva și să rezolve problema angajaților”. De partea cealaltă, directorul executiv al CJP Constanța, Oscar Beneș, ne-a spus că se vor deplasa, în cel mai scurt timp, la sediul firmei, împreună cu reprezentanții de la DJAN Constanța, pentru a vedea situația de la fața locului. „Dorința noastră este de a soluționa problema, însă vrem să o facem în baza unor elemente legale”, a declarat directorul instituției. CJP Constanța va prelua arhiva fostului USAS Năvodari CJP Constanța a preluat, în luna octombrie 2007, o parte din arhivele de la fostul USAS Năvodari, în jur de 180 de dosare, care se referă la perioada 1983 - 1997. Potrivit lui Oscar Beneș, „În lotul acesta sunt câteva luni lipsă din mai mulți ani și au fost preluate în baza unui proces verbal între CJP Constanța și USAS. Noi nu am preluat decât statele de plată”. Fiind lipsă câteva luni din arhiva fostei societăți, nu poate fi recalculată pensia. Reprezentantul CJP Constanța ne-a arătat un dosar gros, dintr-o lună, al foștilor angajați și ne-a spus că este completat, pe alocuri, incorect, sporurile nu sunt trecute într-o bază legală, numele nu sunt trecute corect peste tot, astfel că doamna Elena este trecută Nuți într-o altă lună și tot așa. Este un cerc vicios, din care de suferit au doar foștii angajați care speră la o pensie mai mare. CJP Constanța și-a arătat disponibilitatea de a soluționa un număr cât mai mare de cereri de recalculare a pensiilor, cu toate că, din cauza greșelilor legiuitorului, întâmpină dificultăți. Dosarele ar fi trebuit să fie catalogate, legate, predate. Vă vom ține la curent cu activitatea de preluare din arhiva SC Marway-Fertilchim SA în baza cărora se eliberează copii, extrase și certificate privind drepturile referitoare la stagiile de cotizare la asigurările sociale ale foștilor salariați.