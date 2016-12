Peste 100 de angajaţi ai Spitalului Medgidia, ameninţaţi de disponibilizare

Peste 100 de angajați ai Spitalului Medgidia, amenințați de disponibilizare

Finanțarea sistemului sanitar este deficitară, banii abia dacă ajung pentru plata salariilor și pentru asigurarea strictului necesar în desfășurarea activității medicale. Iar după cum se știa încă de la începutul anului, fondurile alocate Sănătății nu vor ajunge până la sfârșitul anului. La Spitalul Municipal Medgidia, ca și în restul unităților, lipsurile au început să se facă resimțite, medicamentele și materialele sanitare sunt la limită, ba mai mult, conducerea unității spune că în a doua jumătate a anului nu are fonduri suficiente pentru plata salariilor angajaților. Drept pentru care, sunt avute în vedere măsuri drastice: disponibilizarea a aproximativ 100 - 120 de angajați, atât din rândul personalului TESA (departamentele anexe spitalului, precum muncitori, contabili, resurse umane etc), cât și a cadrelor medicale. „Nouă ne-ar mai trebui 200.000 de lei, lunar, doar pentru a acoperi salariile. Per total, aproximativ 1,2 milioane pentru a acoperi drepturile salariale până la sfârșitul anului. Dar nu avem acești bani, iar dacă reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate Constanța nu ni-i va aloca, vom fi nevoiți să disponibilizăm, cel mai probabil de la 15 august”, ne-a declarat dr. Stere Bușu, managerul spitalului. Oricum, a adăugat managerul, și prevederile legale emise în ultima perioadă im-pun reducerea numărului de angajați. „Inițial se precizase că va trebui să reducem cheltuielile de personal începând din ianuarie 2011 la 70% din bugetul alocat. Am primit însă o adresă prin care ni se cere să facem această reducere din august anul curent”, a mai afirmat dr. Stere Bușu referitor la motivele pentru care va fi nevoit să disponibilizeze oameni. Cele mai multe disponibilizări vor fi în rândul personalului TESA. Asistentele și medicii au început deja să depună solicitări pentru concedii fără plată sau demisii, pentru că vor să plece la muncă în străinătate. „Abia reușim să ținem o linie de gardă la Pediatrie, pentru că nu mai avem medici. Dacă ne mai pleacă un doctor, nu știu ce vom face”, a exclamat medicul. Angajații vor intra în grevă generală La rândul lor, reprezentanții Sindicatului TESA din Medgidia spun că vor lua măsuri dacă se va ajunge la disponibilizări. „Vom declanșa greva generală pe termen nelimitat”, se arată într-un comunicat transmis de Marian Nițu, liderul Sindicatului TESA Medgidia și vicepreședinte al Federației TESA din Sănătate. Sindicaliștii doresc să discute aceste probleme cu reprezentanții CJAS, sens în care au transmis și o solicitare, după cum ne-au declarat, la care însă nu au primit niciun răspuns. Pe de altă parte, Daniel Learciu, președintele CJAS Constanța, ne-a declarat că toate unitățile au primit bani pentru salarii. Cât despre solicitarea de a se întâlni cu sindicaliști, nu a primit nimic oficial, dar are toată disponibilitatea de a participa.