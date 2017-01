În trei luni, la Constanța

Peste 100 de adolescente sub 19 ani au făcut întrerupere de sarcină

În epoca vitezei, tinerii se grăbesc să-și trăiască viața din plin. Vârsta la care fetele își încep viața sexuală a scăzut din ce în ce mai mult. În afară de asta, multe adolescente nu folosesc metode de contracepție, astfel că, în ultima vreme, auzim din ce în ce mai mult despre copile care fac chiuretaje. Fetițe care au în jur de 15 ani rămân însărcinate. Inconștiență, lipsă de educație? Disperate că un copil le-ar putea schimba viața și le-ar putea aduce rușinea, fetițele merg, cu mamele de mână, la spital, pentru a face avort. Statisticile Autorității de Sănătate Publică a județului Constanța (ASPJ) sunt îngrijorătoare. În primul trimestru al acestui an au fost înregistrate 119 întreruperi de sarcină la adolescente sub 19 ani. Una dintre fetițele chiuretate avea mai puțin de 15 ani. În total, în primele trei luni ale acestui an, în unitățile sanitare publice, constănțencele au făcut 906 întreruperi de sarcină, după cum ne-a declarat dr. Tanța Culețu, medic ginecolog, directorul medical al Autorității de Sănătate Publică a județului Constanța. Este vorba doar despre avorturile efectuate în unitățile sanitare publice, care au obligația de a raporta ASPJ-ului situația centralizată. Anul trecut, 3.521 de femei din Constanța și din localitățile din județ au făcut întreruperi de sarcină. Aproape 400 dintre acestea aveau vârsta sub 19 ani. Avortul poate lăsa urme adânci, atât fizice, cât și psihice. Medicii spun că riscurile la care se expun femeile care recurg la avort sunt mari, mai ales dacă este vorba despre prima sarcină, iar pacienta are o vârstă fragedă. „Dacă nu este făcut în condiții perfecte de igienă, femeia poate risca să facă diverse infecții, anexite, ovarite, boli inflamatorii pelvine”, a explicat dr. Tanța Culețu. Aceste infecții pot apărea și ca urmare a faptului că femeia nu respectă indicațiile medicului după chiuretaj. De asemenea, în cazul în care se face un chiuretaj prea abraziv poate apărea sinechia uterină, moment în care pereții uterului se lipesc, iar femeia nu mai are menstruație timp de câteva luni. În cazul în care se fac anexite și metroanexite, se poate ajunge la înfundarea trompelor și, implicit, la sterilitate temporară. Netratate corespunzător, complicațiile pot duce la sterilitate permanentă. Medicii spun că foarte multe dintre femeile care recurg la avort nu au minimul de educație sanitară. Nu doar fetițele dau dovadă de inconștiență, ci și femeile peste 45 de ani. În primul trimestru al acestui an, 29 de femei cu vârsta cuprinsă între 45 și 49 de ani au făcut avort. Multe dintre ele se așteaptă să apară menopauza, fac sex neprotejat și astfel ajung la o sarcină nedorită. Dr. Tanța Culețu a mai precizat că, în ultimii ani, a crescut foarte mult perioada de fertilitate a femeii. „Dacă înainte eram obișnuiți ca prima menstruație să apară la 13-14 ani, acum întâlnim cazuri la 9 ani. De asemenea, menopauza nu se mai instalează la 45 de ani, ci la 50-52 de ani”, a explicat medicul. Una dintre cauze, spune specialistul, ar putea fi administrarea de contraceptive.