Peste 10.000 de familii din Constanţa, la mila Primăriei, pentru ajutoare de încălzire

Saracia,Perla Coroanei,mandria PSD-ului

Aici aflam cum se obtine o Adeverinta de sarac.Adeverinta de sarac iti da dreptul sa faci primul pas in tainele partidului.In faza urmatoare,cursantul trebuie sa obtina o Adeverinta de cinstit.Abia peste un an,doi,sapte ani,nu se stie,ai dreptul sa te lauzi cu o Diploma de puscarias.Diploma de puscarias iti da dreptul sa ocupi o functie inalta in partid sau in stat.Bafta ! Nu va uitati in gura lui Iohannis care spune ca n-ai dreptul sa participi la defilare daca ai probleme cu legea,ca-l dam jos si p-ăsta.