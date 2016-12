Peste 1.300 de locuri de muncă în străinătate

Dacă vreți să vă încercați norocul peste hotare, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța propune, pentru această perioadă, 1.396 de locuri de muncă în străinătate, prin rețeaua EURES.Se caută în special muncitori în agricultură, mecanici auto, ingineri, tâmplari, dar și operatori CNC și casieri valută. În Danemarca sunt disponibile 160 de locuri de lucrători în agricultură – culegători de mazăre și culegători de căpșuni și zmeură. Plata muncii este în funcție de cantitatea recoltată, la kilogram. În Portugalia, la cules de mazăre, se plătește 0,3 - 0,4 euro net per kg, iar în Danemarca 0,4 - 0,6 euro net per kg, în funcție de impozitare. La cules de căpșuni, se plătesc între 0,5 și 0,9 euro brut per kg, iar la zmeură echivalentul în coroane daneze a aproximativ 1,3 - 2 euro brut per kg.În Norvegia, rețeaua EURES propune 25 de posturi de operatori CNC, mecanic auto și inginer căi ferate, drumuri și poduri. Inginerii au un salariu de 4.000 de euro brut pe lună pentru început, în funcție de experiență, iar operatorii și mecanicii sunt plătiți cu aproximativ 18 euro brut pe oră. Orele suplimentare vor fi plătite în plus.Dacă aveți calificare de tâmplar sau de medic stomatolog puteți alege unul din cele 12 posturi disponibile în Slovacia. Salariul medicilor nu este specificat, iar tâmplarii vor primi între 400 și 800 de euro brut pe lună.Firma Moguer din Spania caută 1.198 de muncitori necalificați în agricultură, pe care îi va plăti cu 38,63 de euro brut pe zi. Contribuțiile datorate sunt de 2 la sută impozitul pe venit și 88,73 de euro asigurarea medicală.În Ungaria puteți lucra pe postul de casier valută și veți primi un salariu de 1.080.000 de forinți, brut, pe lună.