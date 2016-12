Pescari amatori înţepaţi de dracul de mare

Pescari amatori înțepați de dracul de mare

Cinci tineri, cu vârste cuprinse între 20 și 35 de ani, pescari de ocazie, au ajuns duminică după-amiază la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Constanța, după ce s-au înțepat în țepii veninoși ai peștelui-dragon (Trachinus Draco), în momentul în care încercau să scoată din cârlige exemplarele prinse. Potrivit dr. Liliana Tuță, director medical al spitalului, toți cei cinci tineri prezentau reacții adverse locale, respectiv edeme. Pentru trei dintre ei, medicii au dispus internarea pentru a fi ținuți sub observație, dar pacienții au refuzat. Toți cei cinci au fost tratați cu hidrocortizon și au plecat acasă. „Au mai fost cazuri similare în urmă cu doi ani, dar nu a fost niciunul fatal. Veninul peștelui-dragon este mai periculos pentru copii și vârstnici”, a afirmat medicul. Acest pește este cunoscut și sub denumirile de „dracul de mare” sau „vipera de mare”, trăiește pe fundul nisipos din Marea Neagră, Marea Mediterană sau în apropierea țărmurilor Oceanului Atlantic. Peștele are un corp comprimat longitudinal și acoperit de țepi pe partea dorsală și în jurul urechilor. Prima înotătoare dorsală este formată din țepi veninoși. De asemenea, veninul mai este transmis prin mușcătură. În funcție de cantitatea de venin și de conformația victimei, transmiterea veninului poate pune în pericol viața oamenilor.