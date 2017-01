Persoanele cu dizabilităţi, ajutate să-şi găsească un loc de muncă

La Constanța

Persoanele cu dizabilități, ajutate să-și găsească un loc de muncă

Fundația „Alături de Voi” România (ADV), centrul Constanța, a lansat ieri proiectul „E timpul pentru o schimbare!”, care vizează integrarea socio-profesională a persoanelor cu dizabilități, inclusiv HIV/SIDA. Proiectul vine în sprijinul a 400 de tineri din cinci județe, printre care și Constanța, însă îi vizează și pe agenții economici. Proiectul „E timpul pentru o schimbare!” se derulează în parteneriat cu Fundația Serviciilor Sociale Bethany, Fundația Children on the Edge și Fundația Star of Hope. „Nevoia implementării proiectului rezultă din mai multe motive: persoanele cu dizabilități, inclusiv HIV/SIDA, se confruntă cu lipsa de informații în ceea ce privește drepturile de care beneficiază, autoritățile nu promovează față de angajatori beneficiile sociale ale încadrării în muncă a persoanelor cu dizabilități, iar la nivelul angajatorilor există un dezinteres pentru utilizarea acestei forțe de muncă”, a declarat Mirela Ivan, directorul general al fundației pe județul Constanța. Trei seropozitivi, angajați la unitatea protejată „E timpul pentru o schimbare!” se adresează celor 400 de beneficiari direcți, persoane cu dizabilități, inclusiv HIV/SIDA, precum și agenților economici din cele cinci județe unde se desfășoară proiectul: Constanța, Iași, Vaslui, Botoșani, Mureș. Proiectul lansat ieri este o continuare a proiectelor ADV. „Avem trei tineri seropozitivi angajați la unitatea protejată, care lucrează de patru luni cu contract de muncă, cu jumătate de normă. Ei lucrează în atelierul de croitorie și merg, în paralel, la școală. Anul acesta urmează să mai angajăm încă trei persoane”, ne-a spus interlocutorul nostru. În România trăiesc peste 500.000 de persoane cu dizabilități, conform statisticilor de la sfârșitul anului 2007 care, pe lângă problemele cauzate de dizabilitate, se confruntă și cu atitudini de discriminare și marginalizare în instituțiile de învățământ, la locul de muncă și în comunitate. „Este greu să demonstrezi în instanță discriminarea”, a spus Alina Vilae-Pariș, coordonatorul proiectului la Constanța. „Prin proiectul «E timpul pentru o schimbare!» vrem să reafirmăm ideea că, indiferent de situația economică, persoanele cu dizabilități sunt o resursă umană importantă care trebuie valorizată și este momentul să le privim din această perspectivă”, a declarat Angela Achitei, președintele ADV. Angajatorii au, în general, reticențe în angajarea persoanelor cu dizabilități nu doar din cauza prejudecăților de tot felul, ci și a necunoașterii legislației și a facilităților de care ar putea beneficia în astfel de situații. Nu toți medicii și angajatorii constănțeni se feresc de seropozitivi Pentru că, în cadrul conferinței de ieri, Mirela Ivan a afirmat că cele mai multe probleme la angajare sau atunci când încearcă să se programeze la un medic stomatolog sau cardiolog le întâmpină seropozitivii, în ideea de a vedea cum stau lucrurile am făcut următorul test: am sunat la mai multe cabinete stomatologice din Constanța și la câteva firme care aveau anunțuri de angajare în ziar și m-am prezentat ca fiind o persoană seropozitivă. Spre surprinderea mea, niciun medic nu a reacționat negativ, oferindu-se să mă programeze. Și reacția angajatorilor a fost aceea că nu fac discriminări și, drept urmare, mă așteaptă la interviu. La nivelul județului Constanța sunt aproximativ 14.000 de persoane cu dizabilități, inclusiv seropozitive, iar 10-15 s-au adresat Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța, după cum ne-a spus Mirela Ivan. „Vrem să pregătim tinerii pentru a ocupa un loc de muncă, însă trebuie să-i pregătim și pe cei din exterior”, ne-a spus directorul general ADV Constanța. Proiectul are o durată de 10 luni, până pe data de 24 octombrie, și este finanțat de Uniunea Europeană, prin programul PHARE, cu suma de 81.520 euro și cofinanțat de ADV cu 10.000 euro.