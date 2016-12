"Perla" ruşinii în Mamaia. Cum a ajuns boemul complex plin de artişti o ruină plină de bălării

2

Uite cum se rusineaza Mazare

Cand spui perla rusinii,mai precis perlele rusinii,toti ne gandim la gruparea comica "Beagle Boys" asa cum s-a gandit si comentatorul de mai sus.Eu ma indoiesc ca Mazare sau Constantinescu se rusineaza in urma publicarii acestui articol.La fel ma indoiesc ca Fagadau este un timid sau un rusinos.Baiatul asta are cravata de om serios si in plus are multe "broecte" marete.In realitate,asta este imaginea nostra,a celor 280.000 de plictisiti, cati am ramas in orasul asta imputit.Sa le fie rusine celor care se cred intelectuali in orasul asta,sa le fie rusine ONG-urilor,presei "libere",arhitectilor,istoricilor.Pe politruci nu-i pomenim ca astia nu au rusine si in al doilea rand au alte treburi.Nu intamplator i-am lasat la urma pe onorabilii Constantei,pe cetatenii de onoare ai Constantei si pe cei 10 oameni de "valoare".Imi amintesc ce suparat a fost Gheorghe Dumitrasu ca nu l-a facut si pe el cetatean de onoare al Constantei.Apropo,pe laudacul asta sa-l dati cu nasul prin cacatii din centrul istoric,ca doar iubeste istoria romanilor.Pentru el si pentru toti fratii lui le dam o dedicatie: "Hai Sictir,slugi imbuibate".Sa va fie rusine ! Daca noi v-am iertat,Istoria nu va iarta, va aseaza in raftul unde meritati sa stati.Sa fiti siguri de asta.