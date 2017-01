PERICOLUL din alimentele congelate. Ce au găsit inspectorii OPC în magazinele din Constanţa

PERICOLUL din alimentele congelate. Ce au găsit inspectorii OPC în magazinele din Constanța

De multe ori, la piață sau în supermarket suntem tentați să alegem produse congelate. Fie că este vorba despre carne sau pește, fie de legume sau chiar produse de patiserie, acestea sunt o alternativă mai ieftină la variantele fresh și, uneori, chiar mai bună. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a derulat, recent, mai multe controale privind modul de respectare a prevederilor legale în domeniul protecției consumatorilor, referitoare la conformitatea, comercializarea și modul de etichetare al produselor alimentare comercializate sub formă congelată. În total, la nivel național, au fost controlați 671 de operatori economici. Din aceștia, la aproape trei sferturi au fost constatate diferite deficiențe grave.Practic, din 30 de tone de produse alimentare verificate, aproape un sfert nu se încadrau în prevederile legale. Din această cauză, comisarii OPC au dispus retragerea de la comercializare a peste 900 de kilograme de produse, iar 25 de tone au fost oprite temporar de la comercializare, până la remedierea deficiențelor, cum ar fi etichetare. Per total, au fost aplicate 523 de sancțiuni, din care 322 au fost amenzi contravenționale, cu o valoare de 1.055.450 de lei și 201 avertismente.„Țin să reamintesc tuturor consumatorilor să acorde o atenție specială condițiilor de depozitare, atât celor din magazine, cât și celor de acasă. Este indicat ca produsele alimentare decongelate să nu se mai recongeleze și să se prelucreze imediat. La decongelare, produsul trebuie să prezinte gustul și mirosul nemodificate. Neregulile constatate la comerciali vor fi sancționate cu amenzi contravenționale, dar vor fi luate și măsuri complementare de retragere, definitivă sau temporară a produselor de pe piață”, ne sfătuiește președintele ANPC, Marius Alexandru Dunca.Comisarii Protecției Consumatorilor au găsit carne congelată care, deși se încadra în termenul de valabilitate, prezenta un miros neplăcut și suprafață lipicioasă, semn că ori fusese decongelată și recongelată, ori fusese depozitată în condiții improprii. Într-un supermarket din Constanța, fasolea verde, ciupercile, căpșunile și zmeura vrac prezentau suprafața arsă și deshidratată de frig, dar și acumulări mari de gheață în masa de produs.Mai mult decât atât, în congelatoarele mai multor magazine au fost găsite, pulpe de pui, găini congelate, aluat pentru pizza congelat, toate expirate. Pe lângă faptul că erau serviți cu produse expirate, în numeroase cazuri, clienții erau și furați la cântar. De exemplu, a fost găsit file de pangasius care, după decongelare, ar fi trebuit să aibă aproximativ 720 de grame, dar, în realitate, ajungea la 580 de grame, rezultând o lipsă de 140 de grame. Același lucru a fost descoperit și la pipotele de pui provenite din Spania și la burta de vită porționată și ambalată, unde lipseau la gramaj chiar și 250 - 260 de grame.Cel mai grav este atunci când se află încă la vânzare produse care au suferit decongelări și congelări repetate, deteriorându-se calitatea lor. Acestea pot pune în pericol sănătatea și chiar viață consumatorilor. Spre exemplu, într-un magazin, au fost găsite mai multe cutii de înghețată dezghețată care fusese recongelată, iar în altul micii nevânduți ziua erau recongelați noaptea și decongelați dimineața.- Acordați atenție condițiilor de depozitare de producător, atât în magazinul de comercializare, cât și la domiciliu. Produsele alimentare congelate trebuie comercializate numai în stare congelată, la decongelare trebuie să prezinte gustul și mirosul nemodificate, caracteristice sortimentelor respective.- Este indicat ca produsele alimentare decongelate să nu se mai recongeleze și să se prelucreze imediat.- Nu achiziționați produse alimentare decongelate sau pentru care aveți suspiciuni că au fost decongelate apoi recongelate.- Nu achiziționați produsele la care constatați existența aglomerărilor de produs sub forma unor blocuri sau gheață în ambalaj.- Acordați o atenție deosebită când cumpărați produsele alimentare congelate asupra modului de prezentare a ambalajului. Nu achiziționați produsele la care constatați că ambalajul este murdar, degradat, nu este închis etanș și nu asigură salubritatea produsului.- La cumpărarea produselor alimentare solicitați și păstrați bonul de casă pentru a putea proba în cazul în care, în mod justificat, doriți să reclamați calitatea sau siguranța unui produs.