Pericol de inundaţii - Debitul Dunării, în creştere

Pericol de inundații - Debitul Dunării, în creștere

Hidrologii se așteaptă ca debitele râurilor și Dunării să crească în următoarea perioadă, în urma precipitațiilor preconizate, dar și a topirii zăpezii din zona montană. La ora actuală, debitele se situează sub mediile multianuale lunare atât pe râurile din sud și zona montană, cât și în Dobrogea. În ceea ce privește fluviul Dunărea, debitele sunt, deocamdată, staționare la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) și pe sectorul Cernavodă -Brăila, în creștere la Gruia, pe sectoarele Bechet - Călărași și Galați-Tulcea și în scădere la Calafat. Pentru perioada următoare, hidrologii preconizează un debit în creștere, până la 6.100 mc/s, sub media multianuală a lunii aprilie, de 7.900 mc/s. În plus, pe tot sectorul aval Porțile de Fier debitele vor fi în creștere.