PERICOL DE CUTREMUR! Cum ar face faţă CONSTANŢA unui seism puternic

cutremur

Din statistici de cand exista cutremure in romania in constanta nu s-a prabusit nici-o cladire eventual niste cosuri de fum si vreo dugheana veche si nici pierderi de vieti omenesti din cauza protectiei platoului continental care se intinde din scandinavia pana in dobrogea si reprezinta un scut pentru dobrogea reducand intensitatea cutremurilor din vrancea.