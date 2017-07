PEPENI INJECTAŢI CU SUBSTANŢE CHIMICE INTERZISE, VÂNDUŢI PRIN PIEŢE! Cum îi recunoşti

PEPENI INJECTAȚI CU SUBSTANȚE CHIMICE INTERZISE, VÂNDUȚI PRIN PIEȚE! Cum îi recunoști

Miercuri, 19 Iulie 2017

Există fermieri care culeg pepenii mai devreme și pentru a le da aspectul de copt îi injectează, lucru extrem de riscant pentru sănătatea oamenilor, scrie publika.md. Pentru a-i identifica foarte repede trebuie doarPepenii injectați au semințele albe, necoapte. Ceea ce este în defavoarea noastră este faptul că putem vedea semințele abia după ce am cumpărat pepenele și am ajuns cu el acasă.Este indicat sa consumăm pepeni verzi cumpărați din surse sigure sau cel puțin de la comercianți de la care am mai cumpărat și au fost buni din toate punctele de vedere: interior roșu, dulce și semințe negre.Una dintre substanțele folosite de-a lungul ultimilor ani, pentru a crește și a coace miezul pepenilor este Forchlorfenuron, o substanță folosită la accelerarea creșterii și în SUA – pentru struguri sau kiwi, dar care este interzisă în Europa. Forchlorfenuronul a fost testat pe șoareci în SUA, observându-se că, la doza maximă administrată, 400 de grame pe kilogram de masă corporală, apare alopecia. De asemenea, șoarecii au scăzut în greutate pe parcursul testelor, potrivit gandul.info.Totuși, subtanța a primit aviz pozitiv de folosire în SUA, deoarece nu conține substanțe cancerigene și nici nu s-au observat efecte negative asupra creierului.