Pensionarii supravieţuiesc cu bani de la C.A.R.

Pensionarii supraviețuiesc cu bani de la C.A.R.

Pensionarii români o duc destul de rău în vremurile acestea de criză. Toate s-au scumpit, de la mâncare, la curent electric, căldură, medicamente, iar pensiile lor au rămas la fel de mici. Abia le ajung de la lună la lună. Nici vorbă să pună un ban deoparte pentru zile negre. Așa ajung să facă împrumuturi de câteva mii de lei pentru a-și cumpăra lemne, a-și ajuta un nepot la facultate sau pentru a face o operație.Pentru mulți, suma de 1.500 de lei poate însemna salariul pe o lună, pentru alții, doar două vizite la supermarket sau o sesiune de shopping, dar pentru tanti Ana înseamnă că soțul ei va putea merge din nou. 1.500 de lei, atât a luat cu împrumut femeia de la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Constanța pentru operația la genunchi a soțului ei.„A suferit acum câțiva ani un accident și tot a avut probleme de atunci. Acum a fost la Sanatoriul de la Eforie și i-au spus să se opereze neapărat. Am împrumutat 1.500 de lei și îi dăm noi încet-încet înapoi. Important era să i se facă bine piciorul, că risca să nu mai poată să meargă”, ne-a povestit tanti Ana.E bucuroasă că soțul ei se simte bine și va fi externat la începutul săptămânii viitoare.„Am plătit ceva noi acolo, dar foarte mult au costat medicamentele și pansamentele. A trebuit să cumpăr feșe, vată, calmante, tot-tot. Am cheltuit și pe drumuri, căci mă duc în fiecare zi la el cu mâncare proaspătă”, a mai povestit femeia.A crescut numărul împrumuturilorEa este doar unul din cei 579 de pensionari care s-au împrumutat în luna octombrie la C.A.R.P. Constanța. Anul trecut, la aceeași dată, erau numai 430 de împrumuturi.„A crescut mult cererea, dar tot sunt mai puține decât astă-vară. Atunci aveam peste 700 de solicitări pe lună. Se descurcă greu oamenii. Cei mai mulți cer până în 3.000 de lei. Chiar dacă ar avea nevoie de mai mult, le e teamă că nu vor putea să plătească”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Mariana Păculea, contabilul C.A.R.P.Dobândă mică, hârtii puțineOrice pensionar poate lua împrumut, dacă este membru al C.A.R.P. și dacă găsește un girant, tot pensionar. Nu este nevoie de multe documente, ca la bancă, ci numai de cuponul de pensie. Dobânda este mai mică decât la bancă. Pentru sume până în 1.000 de lei dobânda este de 10%, pentru sume între 1.000 și 2.000 de lei este 11%, și crește cu câte un procent, în funcție de sumă.Popriri pentru datorniciDin păcate, odată cu creșterea numărului de împrumuturi, au crescut și întârzierile la returnarea banilor. Bătrânii sunt păsuiți o lună, două, dar, dacă tot nu reușesc să plătească, ajung să li se pună poprire pe pensie.„Avem cam 15 solicitări de poprire către Casa Județeană de Pensii. În total, de la începutul anului, am avut 90 de cazuri de popriri. Sunt oameni care au luat 2.500 de lei, au plătit două rate și apoi nu au mai venit deloc. Sau au luat 500 de lei și nu au plătit nicio rată. Nu sunt sume foarte mari, dar trebuie să le recuperăm, pentru ca să-i dăm mai departe, altora”, a mai explicat Mariana Păculea.