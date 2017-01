Pensionarii sunt nemulţumiţi de noul sistem de facturare Enel

Pensionarii sunt nemulțumiți de noul sistem de facturare Enel

După ce toată viața oamenii au fost obișnuiți să meargă, lună de lună, la ghișeele Enel să plătească factura în funcție de consumul înregistrat, mai nou, sistemul de facturare s-a modificat. Pensionarii sunt nemulțumiți că trebuie să plătească factura la două luni și nici nu sunt încântați de varianta telefonului sau a consumului estimat. Nemulțumiții mai reclamă faptul că sistemul de transmitere a indexului prin telefon este complicat, unii dintre ei neavând aparate telefonice. Alții susțin că dețin aparate telefonice cu disc care nu permit transmiterea datelor către Enel. Nouă persoane au sunat la Protecția Consumator pentru a reclama sistemul de facturare impus de Enel. Noul sistem introdus de Enel ar fi trebuit să simplifice sistemul de facturare pentru con-sumatorii casnici. De la începutul lunii trecute, a intrat în vigoare sistemul în care factura la energia electrică se trimite, o dată la două luni, la domiciliul clienților, prin plic. Asta dacă ajunge la destinație. Mulți bătrâni s-au plâns la casieriile Enel de pe strada Primăverii că nu au primit nicio factură acasă prin poștă. Conform noului sistem de facturare, consumatorii nu trebuie decât să sune, într-un interval de zece zile care este stabilit pentru fiecare client în parte, la un număr de telefon gratuit, pentru a transmite consumul înregistrat de contor. Cu toată bunăvoința și răbdarea din lume, pensionara Olimpia Spânu a încercat câteva zile la rând să sune, însă linia era mereu ocupată. Enel îi supără pe bătrâni Cei care optează pentru comunicarea indexului au la dispoziție serviciul Telecitire. Serviciul este gratuit, iar procedura este următoarea: accesați numărul Telverde Telecitire 0800. 07.08.09, din rețelele de telefonie fixă sau mobilă, formați codul de client Eneltel, care este specificat pe factură și introduceți indexul contorului. Destul de simplu am spune noi, dar ce ne facem cu cei care nu au telefon sau cu cei care au telefon cu disc? Pare ciudat, dar, în zilele noastre, nu toată lumea are telefon fix și nu toată lumea are telefon cu butoane. Pensionarul Ion G. are 73 de ani și a venit la casierie pentru că nu a înțeles foarte bine cum este treaba cu factura. „Am aflat că trebuie să sun la un număr de telefon, iar eu acasă nu am așa ceva. L-am desființat pentru că nu mă descurc cu pensia, sunt bolnav și abia mă pot deplasa”, ne povestește pensionarul. Nu este încântat că trebuie să dea bani mai mulți la două luni și nu-și poate imagina cum se va descurca. Aparent, sunt tot atâția bani dați, însă socotelile nu, pentru că românul este obișnuit să-și orânduiască banul cât să-i ajungă până la salariul următor. „Pensia o iau o dată pe lună, medicamentele, utilitățile la casă le plătesc lunar. O harababură!”, ne declară nemulțumit bărbatul de 73 de ani. „Sunt total dezinteresați de banii noștri” Ghizela Enache s-a prezentat la ghișeu pentru a plăti factura, dar nu au vrut să-i primească banii. „Vedeți, eu îi rog să-mi ia banii și ei nu vor. Eu aveam de plătit și pentru iulie și mi-au zis că peste două luni, nu acum. Nu-i mai înțeleg”, ne spune nemulțumită femeia. Ștefan Răpanu a dat telefon, însă a durat mult până a prins legătura. „Foarte prost sistemul, negândit și neloial, nu sunt mulțumit deloc. Sunt total dezinteresați de banii noștri”, declară indignat bărbatul. Nici Amelia Samoilă nu a înțeles nimic din noul sistem de facturare. Nu a primit niciun plic acasă și crede că ideea este proastă. „Noi suntem pensionari, de unde să avem noi bani la două luni?”, ne spune, cu lacrimi în ochi, pensionara de 88 de ani care are pensia de 270 de lei. „Iaca, am venit degeaba. Mi-au zis că factura vine acasă, dar nu a venit nimic. Mi-au zis să le dau telefon”, povestește pensionara. Nu are telefon și nici nu poate apela la vecini mereu. Mai multe modalități de plată a facturilor la curentul electric A doua modalitate de facturare propusă de Enel este pe baza consumului estimat. Cei care nu reu-șesc să comunice indexul telefonic primesc la domiciliu o factură calculată pe baza consumului din anul anterior, din aceeași perioadă de timp. Reprezentanții Enel susțin că noile modalități de facturare reduc cozile de la ghișee, însă, în realitate, lucrurile stau diferit. Ieri, toată lumea care ajungea în față la ghișeu cerea lămuriri cu privire la noul sistem pentru că nu le-a fost foarte clar din plicurile primite acasă. „Cele două modalități de calcul sunt complementare, astfel încât, și după emiterea unei facturi pe consum estimat, clientul poate reveni la modalitatea de facturare pe index, fără o informare prealabilă a furnizorului”, susține Alina-Oana Pascu, purtătorul de cuvânt al Enel Distribuție Dobrogea. Pe lângă modalitatea tradițională de plată la casieriile Enel, clienții au posibilitatea să plătească prin bancomat, direct debit sau internet banking. Clienții au la dispoziție 45 de zile să achite factura, de la emiterea ei, fără penalizări. Cu toții ar dori să revină vechiul sistem de facturare prin autocitire și regretă că au semnat convenția. Aceștia trebuie să știe că pot reveni la vechea modalitate dacă fac o cerere scrisă. Gheorghe Trandafir, inspector șef adjunct al Oficiului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, ne-a spus că în Constanța nouă persoane au reclamat modul de facturare aplicat de furnizorul de energie electrică. Peste 90 la sută dintre clienții din Banat și Dobrogea au optat pentru noile modalități de facturare.