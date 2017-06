Pensionarii plâng după biletele de tratament. "Nimănui nu-i pasă de suferinţa noastră!"

Pensionarii plâng după biletele de tratament. "Nimănui nu-i pasă de suferința noastră!"

„Nu ne-am mai confruntat niciodată cu această problemă. Nu știm ce fac cei de la București, dar suntem convinși că nimănui nu-i pasă de oamenii în vârstă. Cerem să se ia măsuri! Cred că merităm și noi ceva după ce ne-am plătit o viață întreagă contribuțiile către stat”, ne-a declarat Ion M., pensionar. „Pe mine m-a interesat mereu să plec în luna iunie și până atunci nu mai sunt decât câteva zile și nu am nicio veste că voi putea pleca sau nu”, a adăugat un alt octogenar.De ce se întâmplă toate acestea? Biletele au fost tipărite, dar, din cauza faptului că bugetul s-a votat târziu, nu s-au putut face contractările la timp pentru unitățile de cazare care nu aparțin de Casa Națională de Pensii Publice. Ca urmare, procedura de achiziție de către casele de pensii din întreaga țară se va face cel mai probabil luna viitoare.Cert este că, până acum, 7.000 de pensionari constănțeni și-au depus dosarele la CJP pentru a solicita un loc în stațiunile în care se poate face tratament.Ca de obicei, cele mai solicitate perioade de plecare în stațiuni sunt în lunile iulie și august, iar prioritate au pensionarii care nu au mai fost de doi ani în vreo stațiune sau cei invalizi.v v vPotrivit informațiilor furnizate de purtătorul de cuvânt al CJP, Kristina Mutiș, solicitanților li se asigură locuri la tratament în stațiuni unde sunt tratate în mod special afecțiuni ale sistemului nervos, reumatismale, digestive, cardiovasculare, ginecologice și ale căilor respiratorii.Locurile sunt asigurate în unitățile din proprietatea CNPP și în completare, prin contracte încheiate, potrivit legii, cu alte unități de profil.„15% din totalul acestor locuri se acordă cu titlu de gratuitate. Desigur, în posesia acestor bilete pot intra și angajații, nu numai pensionarii, aceștia fiind obligați să plătească 50% din salariu, dacă veniturile lor sunt sub 3.131 de lei, dar, dacă depășesc această sumă, ei vor plăti biletul integral”, a explicat reprezentantul Casei de Pensii.De precizat că repartizarea pe serii și stațiuni se face în funcție de valorificările de bilete din anii precedenți. În plus, cererile se depun cu cel puțin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicită bilet. Biletele nevândute în urma alocării automate pot fi valorificate până în momentul începerii sejurului. Prin cerere, solicitantul poate opta pentru cel mult trei stațiuni.Oricum, numărul de bilete de tratament balnear nevalorificate, precum și solicitările de suplimentări sunt afișate cu cel puțin cinci zile înainte de plecarea fiecărei serii.De asemenea, din totalul biletelor repartizate pentru fiecare lună, 3% rămân la dispoziția conducerii CJP pentru soluționarea unor cazuri medicale grave, cazuri sociale deosebite, ce necesită tratament balnear în regim de urgență.v v vBiletele de tratament balnear se acordă individual, au mai spus reprezentanții CJP. De precizat că, în cursul unui an calendaristic, unei persoane i se poate elibera un singur bilet.În cazul cererilor depuse de soți și soție care doresc să meargă împreună la tratament balnear, punctajul luat în calcul în vederea ierarhizării se stabilește ca medie a punctajelor individuale.