Pensionarii îşi duc sărăcia de pe o zi pe alta

Pensionarii își duc sărăcia de pe o zi pe alta

Sărăcia în care se zbat pensionarii a atins un prag al umilinței pe care cu greu îți vine să-l crezi. S-au bucurat de majorările pensiei, însă entuziasmul a trecut repede când au realizat că pensiile nu țin pasul cu scumpirile. Valoarea punctului de pensie a înregistrat mai multe majorări de la începutul anului, ajungând, în prezent, la 697,5 lei. Cu toate că pensionarii s-au bucurat de câțiva bănuți în plus, că pot duce un trai decent la bătrânețe, coșul de cumpărături al unui vârstnic este din ce în ce mai gol. Îi rămân 100 lei pentru mâncare pe lună La 75 de ani își drămuiește fiecare leu în așa fel încât să poată supraviețui. Maria Dan are pensie de urmaș și, cu tot cu majorări, ia lună de lună 297 lei. Are copii, însă și ei au greutăți, copii de crescut și nu dorește să-i deranjeze. „Când vin copiii la mine mă întreabă dacă am ce-mi trebuie, bani, de mâncare, dar eu, ca să nu-i deranjez, le zic mereu că am”, ne spune pensionara. Se învârte printre raioanele de fructe și legume, se uită la prețuri, caută ce-i mai ieftin, cântărește un produs pe care-l pune înapoi în ladă, se uită în portofel și caută mai departe. „Ardeiul e 7,9 lei și nu pot să iau decât doi, de roșii nu mă pot apropia și când văd ce mari sunt prețurile la fructe mă întorc. La vârsta mea ar trebui să consum multe fructe și legume, dar prețurile astea mă omoară”, se plânge Maria Dan. Din păcate, scumpirile depășesc cu mult majorările punctului de pensie, iar dis-perarea este cu atât mai mare cu cât urmează să sosească facturile la căldură. „Nu-mi vine să cred că după o viață de muncă am ajuns să cerșesc de la copiii mei. Mi-e rușine să spun sincer. Din 400 de lei cât am pensia o să trebuiască să plătesc 200 lei căldura, dacă nu se majorează, apa, curentul, gunoiul, să-mi iau rețeta de 80 lei și mai rămân cu maxim 100 lei. Îmi plânge sufletul acum când sunt la cumpărături, când văd că nu pot să-mi iau decât două-trei produse”, ne spune Măriuca Neculae. Pensionara cotrobăiește prin coșul de cumpărături și ne spune: „Oțetul e patru lei, uleiul e șapte lei, orezul patru-cinci lei, fasolea cinci lei, o pungă de făină e doi lei, una de zahăr este trei lei. Uite așa s-a dus un sfert din banii de mâncare. Îmi cumpăr pâine și o țin pe balcon că dacă este rece mănânc mai puțin. Acum că e frig afară am scos și frigiderul din priză. Nu mi-am imaginat vreodată că voi ajunge și eu așa”, oftează vârstnica de 68 de ani. Ceva mai norocoasă, Ana Petre nu se plânge, mai ales că are pensia de 1.030 de lei. „Am muncit o viață întreagă în telecomunicații și mă descurc binișor cu banii. Sănătatea lasă de dorit, dar, în rest, trebuie să mă descurc”, precizează pensionara. Creșterea pensiei nu se face simțită în viața lor, mai ales acum iarna când au de plătit factura la căldură și când se apropie sărbătorile. Cei peste 143.635 de beneficiari ai majorării pensiilor din județul Constanța au venituri cuprinse între 30 lei și 3.000 lei.