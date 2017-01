Pensionarii, fericire maximă!

Vineri, 06 Ianuarie 2017.

Camera Deputaților a adoptat, ieri, în calitate de for decizional, în sesiune extraordinară, proiectul de lege de modificare a Codului Fiscal prin care se elimină plata CASS pentru pensii, precum și a impozitului de 16% pe venit pentru pensii sub 2.000 lei.207 deputații au votat „pentru” și 29 „împotrivă”. Voturile contra au venit de la USR.Comisia de buget a adoptat, miercuri, un raport favorabil asupra proiectului de lege care vizează modificarea Codului Fiscal pentru ca pensiile mai mici de 2.000 de lei să beneficieze de eliminarea impozitului pe venit și plata CASS.În forma adoptată de Senat, proiectul de lege prevedea că „pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate o reprezintă numai partea de venit care depășește valoarea, întregită prin rotunjire în plus la un leu, a unui punct de pensie stablit pentru anul fiscal respectiv. Contribuția se suportă de la bugetul de stat”.